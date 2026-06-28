‘No habrá impunidad’, advierten autoridades de Baja California tras agresión contra elementos de la FESC

Secretario de Seguridad y fiscal general del Estado de Baja California, en conferencia de prensa.

“No va a haber impunidad”, advirtieron autoridades de Baja California al informar avances en las investigaciones tras las agresiones registradas los días 26 y 27 de junio en Mexicali, en las que perdieron la vida una mujer y dos elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), mientras que otra persona resultó lesionada.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana, General Laureano Carrillo Rodríguez, y la fiscal general del Estado, María Elena Andrade Ramírez, reiteraron que las instituciones estatales trabajan de manera permanente y coordinada para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables.

Carrillo Rodríguez informó que los agentes fallecidos formaban parte del área de investigación de la corporación, instancia que ha participado en diversos operativos desarrollados durante los últimos meses en Mexicali y el Valle de Mexicali, con resultados que han representado duros golpes a la delincuencia organizada.

Secretario de Seguridad y fiscal general del Estado de Baja California, en conferencia de prensa. ı Foto: Cortesía

Asimismo, señaló que derivado de dichos resultados operativos se documentaron amenazas dirigidas a personal de la corporación, información que forma parte de las investigaciones que actualmente desarrollan las autoridades competentes.

“No daremos ni un paso atrás. El camino del bien común es la única vía. En memoria de nuestros compañeros seguiremos trabajando sin descanso para llevar ante la justicia a los responsables, con total transparencia, respeto a los derechos humanos y un objetivo claro: seguir construyendo un Baja California más seguro para todas y todos” Laureano Carrillo Rodríguez, secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California



Por su parte, la fiscal estatal informó que desde el primer momento se activaron los protocolos de investigación correspondientes, realizando labores de campo, análisis de evidencia, entrevistas, cateos y diversas diligencias ministeriales para el esclarecimiento de ambos casos.

Andrade Ramírez señaló que las investigaciones han permitido consolidar líneas de trabajo sólidas, las cuales continúan fortaleciéndose con el análisis de información, evidencia y resultados periciales obtenidos como parte de las indagatorias.

“No va a haber impunidad. Vamos a seguir adelante y trabajando con paso firme, como lo hemos hecho en este tipo de casos, para llevar ante la justicia a los responsables y seguir preservando la paz y la seguridad de las familias bajacalifornianas” María Elena Andrade Ramírez, fiscal de Baja California



Secretario de Seguridad y fiscal general del Estado de Baja California, en conferencia de prensa. ı Foto: Cortesía

Las autoridades informaron que mantienen estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, fortaleciendo las labores de inteligencia, investigación y operación para la localización de los responsables.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ha asumido un posicionamiento firme frente a estos hechos, dejando claro que en Baja California no hay espacio para la impunidad. Desde la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, ha instruido redoblar esfuerzos, fortalecer la coordinación entre instituciones y actuar con toda la fuerza del Estado para garantizar que quienes atenten contra la seguridad enfrenten las consecuencias.

Asimismo, la mandataria ha reiterado su compromiso absoluto con las familias de los agentes caídos, asegurando acompañamiento permanente y respaldo institucional.

cehr