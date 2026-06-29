Asesinan a familiares del rector con licencia de la Universidad Autónoma de Guerrero

Tres integrantes de la familia de Javier Saldaña Almazán, rector con licencia de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), fueron asesinados este lunes en Acapulco.

“Con profundo dolor”, el aspirante a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación informó el homicidio de Josefina Saldaña Parra, su tía; Janet Magnolia Gutiérrez, su prima, y Edgar de la Cruz Solorio, esposo de la última.

A través de un breve posicionamiento, Saldaña Almazán exigió a las autoridades investigar “a fondo” el multihomicidio para esclarecer los hechos y detener a los responsables.

“Envío un abrazo de mucha fortaleza y total solidaridad con todo mi corazón a mi familia”, expresó, sin ofrecer más detales del crimen.

A la familia Saldaña Parra

A las autoridades correspondientes

A la opinión pública pic.twitter.com/WpgpycKc6C — Javier Saldaña (@JavSaldana) June 29, 2026

¿Qué se sabe del multihomicidio en Acapulco?

Reportes de la prensa local refieren que los cuerpos de las tres víctimas fueron localizados la mañana de este 29 de junio al interior de una vivienda ubicada en el poblado Kilómetro 21, en la zona rural de Acapulco.

Según consignó la agencia de noticias IRZA, había llegado al inmueble un día antes, el 28 de junio, para visitar a Josefina Saldaña, propietaria del inmueble donde se perpetró el triple homicidio.

Según un informe ministerial citado por El Sol de Acapulco, hombres armados irrumpieron en la vivienda y dispararon en múltiples ocasiones en contra de los integrantes de la familia.

Como parte de las investigaciones, autoridades estatales intervinieron una vivienda ubicada en las inmediaciones del lugar de los hechos; sin embargo, se desconoce si existe alguna relación con el crimen, reportó IRZA.

Aunque medios locales dieron cuenta de la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero en el sitio, hasta la publicación de esta nota la institución no ha emitido información oficial sobre el caso.

UAGro lamenta asesinato de familiares de Javier Saldaña

Por separado, la Universidad Autónoma de Guerrero manifestó sus condolencias a Javier Saldaña Almazán ante lo que consideró una “irreparable pérdida”.

“Nos unimos a la pena que embarga a su familia y seres queridos, deseándoles fortaleza y consuelo en estos momentos de profundo dolor”, expresó la casa de estudios.

El pasado 22 de junio, el H. Consejo Universitario de la UAGro aprobó la licencia de Javier Saldaña Almazán para separarse temporalmente de su cargo como rector y competir por la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación en Guerrero.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr