Tamaulipas avanza en Agenda 2030; recibe reconocimiento internacional

Ciudadanos de Tamaulipas ven reflejados los avances en desarrollo sostenible, con el estado recibiendo un importante reconocimiento internacional y federal por su progreso en la Agenda 2030.

El gobernador Américo Villarreal Anaya presentó en Tampico el Segundo Informe Subnacional Voluntario, destacando logros en la reducción de pobreza, mejora educativa y salud pública.

Este informe posiciona a Tamaulipas como una de las siete entidades del país que entregan por segunda ocasión este reporte, mostrando resultados concretos para alcanzar un estado más justo, humano, próspero y sostenible

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Destacan reducción de 42% en pobreza multidimensional

Entre los logros más relevantes, se destaca una reducción del 42% en la pobreza multidimensional, con esfuerzos dedicados a erradicar la pobreza extrema en la entidad.

En el ámbito educativo, se alcanzó una tasa de escolarización primaria del 92.8% y conectividad total en escuelas rurales. La salud pública también muestra mejoras notables, con una disminución significativa de la mortalidad materna y en emergencias obstétricas, pasando de 33 a 13 casos mensuales al inicio de la administración.

En materia energética, se logró la reclasificación tarifaria en cinco municipios y avanza el plan de electrificación total. El gobernador subrayó la participación de municipios, dependencias de gobierno, el sector privado, la sociedad civil y la academia para lograr estas metas.

Nahuel Odone, jefe de la Unidad de Comercio Internacional y Desarrollo Productivo de la CEPAL en México, reconoció la visión “estructuralista, humanista y latinoamericanista” del gobierno de Tamaulipas. Por su parte, Ismael Ortiz Fernández, subsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030, calificó la presentación del informe como un “acto de madurez institucional” y una “prueba sólida de compromiso real”.

Estefan Acné, ministro consejero de la Unión Europea en México, y Silvia Morimoto, representante del PNUD en México, elogiaron el trabajo “ejemplar” de Tamaulipas, destacando que el estado está “a la vanguardia” con una visión de desarrollo acorde a los principios de la Agenda 2030: prosperidad, inclusión y sostenibilidad.

Germán Ruiz Méndez, director general de Fomento y Desempeño Urbano Ambiental Sostenible de SEMARNAT, enfatizó que el desarrollo sostenible solo es posible mediante alianzas sólidas y acciones concretas entre los diferentes órdenes de gobierno y sectores. Reiteró el compromiso federal para trabajar coordinadamente con Tamaulipas.

Tamaulipas ha integrado la Agenda 2030 en su planeación

Ninfa Cantú Deándar, secretaria de Economía estatal, aseguró que Tamaulipas ha integrado la Agenda 2030 en su planeación, convirtiéndola en un modelo de gobernanza que orienta las decisiones estatales. “Ese es el legado que queremos construir: un Tamaulipas próspero, más justo, más competitivo y también más sostenible”, afirmó.

Durante la sesión, alcaldes de Tampico, Madero, Altamira, Nuevo Laredo, Soto la Marina y Matamoros entregaron sus informes locales voluntarios. Además, se firmó una carta de intención para la adquisición de 50 vehículos Olinia, un proyecto federal de movilidad. El gobernador también inauguró una exposición de fútbol y supervisó un nuevo hospital IMSS-Bienestar.

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JVR