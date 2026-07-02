El gobierno de Chiapas se embolsa fondos de municipio conflictuado

ASPECTO de la localidad; tras el fallo de la Corte a favor de Oaxaca, dejó de funcionar como municipio autónomo chiapaneco

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades del gobierno de Chiapas en la distribución y pago de las participaciones federales a sus municipios, por lo cual se determinó un monto de un millón 403 mil 459 pesos pendientes por aclarar.

De acuerdo con la primera entrega de los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública correspondiente a 2025, los recursos pendientes por aclarar provienen del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal que fueron reservados para la localidad de Belisario Domínguez, derivados de una controversia constitucional y que no fueron distribuidos ni pagados al ayuntamiento.

El Dato: EN MARZO, la ASF exhibió anomalías en el manejo de recursos federales destinados a la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes en los municipios de la entidad.

La entidad fiscalizada (la administración estatal) dispuso de fórmulas y criterios específicos para la distribución de las participaciones federales, los cuales fueron aprobados por la legislatura local; sin embargo, “reservó en sus cuentas bancarias un millón 403 mil 459 pesos para el municipio de Belisario Domínguez”, el cual, desde 2015, presentó conflictos limítrofes con el estado de Oaxaca.

LIMBO TERRITORIAL. En la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la controversia constitucional 121/2012 del 16 de noviembre de 2021, se estableció que el polígono de ese municipio está conformado y delimitado en un espacio geográfico que no corresponde al estado de Chiapas.

Sin embargo, la ASF consignó que el gobierno de Chiapas no dispone de criterios para pagar los recursos que se reservaron debido al conflicto territorial del municipio de Belisario Domínguez.

124 municipios conforman el territorio chiapaneco

Además, carece de controles suficientes que garanticen la correcta presentación de la información incluida en las publicaciones trimestrales.

La ASF explicó que si bien el gobierno de Chiapas cumplió con lo establecido en su normativa y mantiene en sus cuentas bancarias los recursos para Belisario Domínguez, de acuerdo con la sentencia de la Suprema Corte, el referido municipio está conformado y delimitado en un espacio geográfico que no corresponde a Chiapas y la resolución que queda pendiente tiene como único objeto la delimitación de la línea limítrofe entre los estados contendientes (Oaxaca y Chiapas), por lo que el gobierno del morenista Eduardo Ramírez Aguilar debió proporcionar los criterios para realizar el pago por un millón 403 mil 459 pesos reservados, correspondientes al ejercicio fiscal de 2025.

El Tip: UN CONVENIO firmado recientemente permitirá reforzar la fiscalización del gasto federalizado en el estado.

El gobierno chiapaneco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó las consultas realizadas al Instituto de la Consejería Jurídica, que depende del gobierno, relacionadas con el estatus procesal de la controversia y al seguimiento que debe darse a la distribución de los recursos que se reservaron para el municipio de Belisario Domínguez; sin embargo, en los oficios de respuesta se detalla que lo relativo a dicha acción no es competencia del instituto y que se deberán tomar las medidas necesarias conforme al marco de actuación.

En ese sentido, la Auditoría Superior hizo una solicitud de aclaración para que el gobierno estatal aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de un millón 403 mil 459 pesos por concepto de los recursos del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, del ejercicio fiscal 2025, que fueron reservados para el referido municipio, derivados de la controversia constitucional y que no fueron pagados.

DINERO PROVENIENTE DEL PACTO FEDERAL ı Foto: Especial

RECOMENDACIÓN. Derivado de las observaciones, el ente fiscalizador de la Federación también hizo una recomendación a la administración estatal para que se instruya a las áreas involucradas en los procesos de distribución y transferencia de las participaciones federales, con el fin de atender las áreas de mejora detectadas y los mecanismos de atención acordados.

Del total de la revisión a la cuenta pública de la entidad, se determinaron 18 resultados, de los cuales en 16 no se detectaron irregularidades y los dos restantes generaron una solicitud de aclaración y una recomendación.

El universo seleccionado para la auditoría fue de 11 mil 006 millones 422 mil 362.21 pesos de las participaciones, transferidos por la Federación al gobierno del estado de Chiapas durante el ejercicio 2025, para su distribución entre los municipios, de los cuales se revisó el 100 por ciento.

Otra de las observaciones que hizo la ASF a la administración de Ramírez Aguilar fue que en el acuerdo del primer trimestre de 2025 se presentaron cifras de febrero de tenencia estatal como federales y del Fondo de Fiscalización y Recaudación del cuarto ajuste de 2024 como si fueran del tercer ajuste.