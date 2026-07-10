Alejandro Armenta anuncia intervención de 420 kilómetros con 36 mil toneladas de materiales

El gobernador Alejandro Armenta encabezó la presentación del nuevo modelo de conectividad terrestre que impactará a las cabeceras municipales.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, anunció un programa integral de rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial que contempla la intervención de 420 kilómetros mediante 14 trenes de pavimentación y el uso de 36 mil toneladas de materiales pétreos, con el objetivo de garantizar que las principales arterias permanezcan en buenas condiciones por más tiempo.

Durante un recorrido por avenidas rehabilitadas por su administración, el mandatario informó que este año ya fueron atendidas 33 vialidades principales, equivalentes a cerca de cinco mil calles, y adelantó que el plan continuará con la rehabilitación de avenidas secundarias, calles y carreteras estatales.

Nuevo modelo prioriza el mantenimiento preventivo

Armenta explicó que el nuevo modelo prioriza el mantenimiento preventivo para evitar que los caminos vuelvan a deteriorarse como ocurrió durante administraciones anteriores.

“Lo importante de la obra pública es que entiendan los gobiernos estatales y municipales que toda obra requiere mantenimiento. Cuando una autoridad no le da mantenimiento a una obra, tiene un desgaste”, afirmó.

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Alejandro Armenta Mier renovará 73 avenidas y 24 carreteras

El gobernador señaló que en 2026 se trabajará en 73 avenidas principales y en 24 tramos carreteros estratégicos que comunican distintas regiones del estado, entre ellas la Mixteca, Sierra Norte, Sierra Nororiental, la Interserrana y el Valle.

Asimismo, destacó que la estrategia permitirá dejar una red vial con mayor durabilidad gracias a intervenciones integrales y no únicamente mediante trabajos de bacheo.

“Lo que estamos haciendo nosotros son arterias que, por su nivel de desgaste, van a durar de tres a cuatro años. En el tercer año les vamos a dar una conservación preventiva completa, no bacheo, mantenimiento preventivo completo, y eso les va a dar otros dos años de vida a toda la vialidad”, sostuvo.

Como parte del programa, el gobierno estatal utilizará 36 mil toneladas de materiales pétreos, de las cuales 24 mil serán adquiridas por el estado y 12 mil serán donadas por Petróleos Mexicanos (Pemex), derivado de los resultados obtenidos en el combate al robo de combustible.

Armenta Mier indicó que la administración también adquirió 277 equipos de maquinaria para conformar un sistema permanente de pavimentación y conservación que, dijo, deberá ser retomado por futuras administraciones.

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JVR