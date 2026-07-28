Fiscalía indaga fallecimiento de edil en Guerrero

EL ALCALDE de Huamuxtitlán, Daniel Méndez, en imagen de archivo. Él asumió la presidencia municipal en 2024.

LA FISCALÍA General del Estado de Guerrero investiga la muerte del alcalde de Huamuxtitlán, Daniel Méndez Flores, ocurrida la noche del domingo en su domicilio ubicado en la comunidad de Santa Cruz.

De manera extraoficial se mencionó que el edil murió accidentalmente de un impacto de bala, cuando supuestamente manipulaba un arma de fuego.

La versión, sin embargo, fue cuestionada por usuarios en redes sociales, luego de que el político fuera víctima de un atentado en julio de 2024, cuando personas armadas balearon su domicilio.

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El Tip: LA AUTORIDAD ministerial de Guerrero no ha confirmado si la principal línea de investigación apunta a un accidente o si se contemplan otras hipótesis en la indagatoria.

La Fiscalía de Guerrero indicó que personal de la Policía Investigadora Ministerial y de Servicios Periciales se trasladó al lugar para realizar las primeras diligencias correspondientes y recabar los indicios necesarios para el esclarecimiento de los hechos.

Fuentes cercanas al caso mencionaron que, en el lugar del asesinato, los familiares del alcalde escucharon al menos dos detonaciones de arma de fuego. El edil se encontraba con su hermano Ernesto Méndez, conocido como Neto.

Daniel Méndez Flores, de 37 años, fue militante del PRD en el municipio; después, presidente del Comité Ejecutivo Municipal del Partido del Bienestar Guerrero, y en 2024 fue postulado por Movimiento Ciudadano como su candidato a la presidencia municipal.

Su familia es dueña del Sonido Fantoche y después de su llegada a la presidencia se dedican a la contratación de artistas y grupos de música regional, así como a la organización de jaripeos y peleas de gallos.

Anteriormente, otros políticos fueron asesinados en la localidad, como el caso de Abraham Ramírez Rincón, fundador de Morena, y el del saliente presidente municipal de Huamuxtitlán postulado por Morena, Aurelio Méndez Rosales, cuando circulaba en su vehículo junto a su chofer en la carretera Tlapa-Puebla.