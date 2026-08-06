No hago política, sino justicia, afirma la fiscal

LISBETH AURELIA Jiménez Aguirre, titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, rechazó que las investigaciones que mantiene la institución contra alcaldes de Movimiento Ciudadano (MC) tengan un trasfondo político.

Cuestionada sobre presuntas fabricaciones de carpetas de investigación en la fiscalía, la funcionaria aseguró que “no viene a hacer política” y las órdenes de aprehensión contra los ediles están sustentadas en pruebas.

Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, Fiscal General del Estado de Veracruz ı Foto: Especial

“No vengo a hacer política. Mi prioridad, tanto cuando estuve en el Poder Judicial como ahora en la fiscalía, ha sido la justicia. Cuando acudimos ante un juez, no llevamos argumentos políticos, llevamos datos de prueba”, afirmó, en entrevista.

36 de los 212 municipios gobierna MC en el estado

Insistió en que “las carpetas de investigación no se integran con cuestiones políticas, sino con datos de prueba” que se recaban y que en algún momento se tienen que desahogar en juicios.

Al referirse a la investigación por el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán, la fiscal confirmó que la carpeta continúa abierta y la institución a su cargo mantiene pendientes nuevas órdenes de aprehensión, además de las ocho personas que ya fueron vinculadas a proceso por homicidio doloso y permanecen en prisión preventiva.

Jiménez Aguirre evitó precisar cuántos mandamientos judiciales faltan por ser ejecutados o cuántas personas más son investigadas, al señalar que revelar esa información podría afectar el desarrollo de la indagatoria.

“Seguimos trabajando la carpeta de investigación y se están generando más órdenes de aprehensión. Si doy detalles en este momento, yo misma podría obstruir la investigación y la posible ejecución de esas órdenes”, señaló.