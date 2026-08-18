Fuga de reo confronta a autoridades de Chiapas

La fuga de un recluso, que esperaba su proceso judicial en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) de San Cristóbal de las Casas por el delito de homicidio calificado, confrontó a las autoridades de Chiapas por la responsabilidad de la acción.

Esta evasión se da en momentos de presión para el sistema penitenciario de la entidad gobernada por el morenista Eduardo Ramírez, pues enfrenta un sobrecupo superior a 56 por ciento, con 156.2 personas privadas de la libertad por cada 100 espacios disponibles, según los datos estadísticos del sistema penitenciario del país.

El Dato: A LOS PENALES estatales y especializados de la entidad ingresaron cuatro mil 541 personas durante 2025, de las cuales en 88.6 por ciento de los casos fue la primera vez.

Luego de que la Secretaría de Seguridad del Estado informara que el reo escapó mientras se encontraba en las instalaciones del Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, en espera de su audiencia inicial, el Poder Judicial del Estado desmintió dicha información y aseguró que la persona detenida se fugó mientras estaba en un túnel proveniente del CERSS No. 5, cuyo resguardo y custodia están bajo la responsabilidad de elementos de la Guardia Estatal Procesal, corporación adscrita a la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

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UN DETENIDO. Esta última dependencia policial comunicó que desde que se tuvo conocimiento de los hechos, se activaron de manera inmediata los protocolos de búsqueda y localización, mediante un despliegue coordinado en el que participan la Guardia Estatal Preventiva, Guardia Estatal Complementaria, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y personal adscrito al Grupo Lobos de la Guardia Estatal Procesal, quienes mantienen acciones conjuntas para dar con el paradero del recluso.

Añadió que se dio vista a la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones correspondientes y el deslinde de responsabilidades. Como parte de estas actuaciones, dos elementos de seguridad fueron puestos a disposición de las autoridades para determinar lo conducente conforme a derecho.

A través de un comunicado, el Poder Judicial de Chiapas informó que la persona detenida fue identificada como Lorenzo “N”, quien fue puesto a disposición de la autoridad judicial el sábado 15 de agosto, para la celebración de la audiencia inicial correspondiente, programada para el día siguiente.

FALTAN CUSTODIOS. Durante el periodo previo a dicha audiencia, la persona permaneció en el área de seguridad destinada a la estancia de personas detenidas, ubicada en el extremo del túnel proveniente del CERSS No. 5 que conecta con el juzgado de control.

El informe rendido por la administración del juzgado menciona que, durante la mañana del domingo 16 de agosto, la persona solicitó acudir al baño y un elemento de la Guardia Estatal Procesal encargado de su custodia procedió a realizar su traslado y, durante esta acción, la persona bajo su resguardo logró evadirse.

De acuerdo con los reportes oficiales, El Turín, como se le identifica al recluso, se fugó del penal a las 7:30 horas del domingo, al saltar la barda perimetral, para luego internarse en el bosque.

Los custodios denunciaron que se necesitan más agentes para hacer frente a la seguridad en el centro penitenciario. “Es relevante señalar que el resguardo de dicho individuo recaía únicamente en un solo elemento, lo cual evidencia las condiciones precarias y el abandono en que opera nuestro personal”, advirtieron a través de un documento hecho público.

PRÓFUGOS. Este caso coincide con un aumento en la evasión de presos en el último año en el estado, ya que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023 y 2024 ocurrió una fuga en cada año, mientras que en 2025 hubo cuatro casos.

Cifras oficiales establecen que en Chiapas hay 17 centros penitenciarios, de los cuales 14 son estatales, uno federal y dos especializados. El total de la capacidad de centros estatales era de cuatro mil 610 en enero, mientras que en el federal hay una capacidad de dos mil 520 y en el especializado, 168.

En cuanto al presupuesto ejercido por los centros penitenciarios y centros especializados, el estado de Chiapas fue de los que menos presupuesto ejerció, con 207.6 millones de pesos.

También en Chiapas, según el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2026, durante 2025 se reportaron siete mil 101 personas privadas de la libertad, de las cuales 401 son mujeres y seis mil 700, hombres.

La tasa por cada 100 mil habitantes fue de 116.3, de acuerdo con el banco de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Dicha tasa se obtuvo al dividir la cantidad de personas privadas de la libertad/internadas entre la población del país y el resultado se multiplicó por 100 mil.

Además, del total de personas adultas privadas de la libertad sin sentencia en Chiapas, según el reporte, 7.2 por ciento se encontraba con estatus de prisión preventiva justificada y 90.5 por ciento se encontraba en prisión preventiva oficiosa, mientras que 2.3 por ciento estaba en otro supuesto jurídico.

SOBRECUPO EN LA RECLUSIÓN │ SISTEMA POROSO ı Foto: Especial