Jalisco asegura respaldo federal para resolver escasez de agua

Jalisco recibirá respaldo crucial del Gobierno federal para enfrentar la escasez de agua que afecta a millones en el Área Metropolitana de Guadalajara. La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó su apoyo a proyectos de infraestructura hídrica, durante una reunión con el gobernador Pablo Lemus.
El encuentro en Jalisco fue dado a conocer por el gobernador Lemus en redes sociales, quien agradeció a la Presidenta Sheinbaum su visita y espacio en agenda para abordar temas prioritarios. La colaboración entre ambos niveles de gobierno se perfila como eje central para la administración entrante.
“Le agradezco a la Presidenta Claudia Sheinbaum su visita a Jalisco y que hizo un espacio en su agenda para que pudiéramos tener una reunión de trabajo”, escribió Lemus Navarro en la red social X.
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Destacó que Sheinbaum Pardo ratificó el respaldo del Gobierno de México para grandes proyectos de infraestructura que Jalisco requiere, enfocados en resolver desafíos del agua en la capital jalisciense y sus municipios conurbados.
La problemática del agua en Guadalajara no es nueva. La metrópoli ha enfrentado estiajes severos y una infraestructura insuficiente. Proyectos como la presa El Zapotillo y la modernización de redes son cruciales para asegurar el suministro a largo plazo. Este compromiso federal se traduce en esperanza para los jaliscienses, impulsando su bienestar y desarrollo.
La empatía de la Presidenta Sheinbaum, el tiempo dedicado y el apoyo brindado, fueron aspectos resaltados por el gobernador Lemus, quien enfatizó que estas acciones son en beneficio directo de las y los jaliscienses.
“Le agradezco nuevamente su empatía, su amabilidad, el tiempo que me dedicó y el apoyo brindado en beneficio de las y los jaliscienses”, concluyó.
El anuncio subraya la importancia de la continuidad en proyectos de gran envergadura que trascienden periodos administrativos y la necesidad de una visión de estado para resolver retos nacionales.
La expectativa se centra en la materialización de estos compromisos y la presentación de los planes detallados para las obras hídricas que transformarán la realidad de millones en Jalisco.
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JVR