Jalisco asegura respaldo federal para resolver escasez de agua

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ratificó el compromiso de destinar recursos a las obras hídricas de la entidad.

Jalisco recibirá respaldo crucial del Gobierno federal para enfrentar la escasez de agua que afecta a millones en el Área Metropolitana de Guadalajara. La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó su apoyo a proyectos de infraestructura hídrica, durante una reunión con el gobernador Pablo Lemus.

El encuentro en Jalisco fue dado a conocer por el gobernador Lemus en redes sociales, quien agradeció a la Presidenta Sheinbaum su visita y espacio en agenda para abordar temas prioritarios. La colaboración entre ambos niveles de gobierno se perfila como eje central para la administración entrante.

“Le agradezco a la Presidenta Claudia Sheinbaum su visita a Jalisco y que hizo un espacio en su agenda para que pudiéramos tener una reunión de trabajo”, escribió Lemus Navarro en la red social X.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dio a conocer los acuerdos alcanzados tras la reunión de trabajo con la mandataria federal. ı Foto: Especial.

Destacó que Sheinbaum Pardo ratificó el respaldo del Gobierno de México para grandes proyectos de infraestructura que Jalisco requiere, enfocados en resolver desafíos del agua en la capital jalisciense y sus municipios conurbados.

La problemática del agua en Guadalajara no es nueva. La metrópoli ha enfrentado estiajes severos y una infraestructura insuficiente. Proyectos como la presa El Zapotillo y la modernización de redes son cruciales para asegurar el suministro a largo plazo. Este compromiso federal se traduce en esperanza para los jaliscienses, impulsando su bienestar y desarrollo.

Le agradezco a la Presidenta @Claudiashein su visita a Jalisco el día de hoy y que hizo un espacio en su agenda para que pudiéramos tener una reunión de trabajo entre ambos. La Presidenta me confirmó el apoyo del @GobiernoMX para los grandes proyectos de infraestructura que… pic.twitter.com/QKyfYgOkvb — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) August 26, 2026

La empatía de la Presidenta Sheinbaum, el tiempo dedicado y el apoyo brindado, fueron aspectos resaltados por el gobernador Lemus, quien enfatizó que estas acciones son en beneficio directo de las y los jaliscienses.

“Le agradezco nuevamente su empatía, su amabilidad, el tiempo que me dedicó y el apoyo brindado en beneficio de las y los jaliscienses”, concluyó.

El anuncio subraya la importancia de la continuidad en proyectos de gran envergadura que trascienden periodos administrativos y la necesidad de una visión de estado para resolver retos nacionales.

La expectativa se centra en la materialización de estos compromisos y la presentación de los planes detallados para las obras hídricas que transformarán la realidad de millones en Jalisco.

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JVR