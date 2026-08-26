Programa Integral de Profesionalización

Ofrece Edomex becas completas a servidores públicos

Gobierno estatal cubrirá el 100 por ciento de cinco maestrías y una licenciatura; los aspirantes deberán pasar por un proceso de selección

La oferta será operada por el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos.
La oferta será operada por el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

El Gobierno del Estado de México ofrecerá por primera vez becas del 100 por ciento a servidores públicos para cursar cinco maestrías y una licenciatura.

El beneficio forma parte del Programa Integral de Profesionalización, que además contempla 41 cursos, ocho certificaciones y ocho diplomados gratuitos, informó la Oficialía Mayor.

La capacitación incluye temas de fiscalización, contrataciones públicas, evaluación de políticas públicas, control interno, inteligencia artificial, innovación pública, igualdad e inclusión y gestión del talento.

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Mónica Chávez Durán, oficial mayor del Estado de México, aseguró que el programa busca fortalecer las capacidades del personal de la administración pública y mejorar su desempeño.

La oferta será operada por el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos (IPSP) y estará abierta al personal de la administración estatal.

Los cursos comenzarán en octubre y los interesados deberán someterse previamente a un proceso de selección en cada Unidad Administrativa.

En la presentación participaron representantes de los sindicatos de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) y Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM).

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