Ofrece Edomex becas completas a servidores públicos

El Gobierno del Estado de México ofrecerá por primera vez becas del 100 por ciento a servidores públicos para cursar cinco maestrías y una licenciatura.
El beneficio forma parte del Programa Integral de Profesionalización, que además contempla 41 cursos, ocho certificaciones y ocho diplomados gratuitos, informó la Oficialía Mayor.
La capacitación incluye temas de fiscalización, contrataciones públicas, evaluación de políticas públicas, control interno, inteligencia artificial, innovación pública, igualdad e inclusión y gestión del talento.
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Mónica Chávez Durán, oficial mayor del Estado de México, aseguró que el programa busca fortalecer las capacidades del personal de la administración pública y mejorar su desempeño.
La oferta será operada por el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos (IPSP) y estará abierta al personal de la administración estatal.
Los cursos comenzarán en octubre y los interesados deberán someterse previamente a un proceso de selección en cada Unidad Administrativa.
En la presentación participaron representantes de los sindicatos de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) y Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM).
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FGR