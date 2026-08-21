“Golpe a Los Guerreros no afecta la capacidad operativa del CJNG”

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El miércoles pasado, Michoacán vivió un día de violencia extrema tras un operativo de las fuerzas federales. Iban tras Heraclio Guerrero Martínez, alias Tío Lako, líder de Los Guerreros, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera principalmente en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco.

Este hombre es señalado por haber sido muy cercano a Nemesio Oseguera, El Mencho, y porque el día del operativo en donde el líder del CJNG perdió la vida ordenó la ejecución de varios elementos de la Guardia Nacional (GN). Tras el dispositivo, este grupo criminal realizó bloqueos carreteros, incendió vehículos y sostuvo enfrentamientos en distintos puntos del estado. El operativo no consiguió detener a Tío Lako, pero fueron capturadas 12 personas vinculadas con su estructura, entre ellas su hija Marisol, y su pareja, Lourdes.

Para entender quién es este personaje, la importancia de Los Guerreros y qué revela la reacción criminal que se vivió en Michoacán, platicamos con José Luis Pliego, especialista en seguridad nacional y seguridad pública.

El especialista en seguridad pública y nacional José Luis Pliego, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

Bibiana Belsasso (BB): ¿Qué ocurrió en Michoacán y por qué las autoridades fueron contra esta célula?

José Luis Pliego (JLP): Esta operación se realizó contra una de las muchas células que tiene en el país el CJNG. Se le conoce como Los Guerreros, porque su líder es Heraclio Guerrero Martínez, alias Tío Lako, que opera prácticamente en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco.

Tío Lako es uno de los operadores más cercanos que tuvo El Mencho. Hay un antecedente importante. En noviembre de 2015 fue detenido por su presunta participación como autor intelectual en el asesinato de Enrique Hernández Saucedo, quien había sido líder de las autodefensas y candidato de Morena en Yurécuaro. Posteriormente, recuperó su libertad.

BB: ¿Por qué Tío Lako se había convertido en un objetivo tan importante?

JLP: A Tío Lako y a su gente se les responsabiliza del homicidio de 25 elementos de la GN durante las operaciones del 22 de febrero. Eso dejó una agenda pendiente para el Estado mexicano. Estamos hablando de una agresión directa contra una de las instituciones que forman parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por eso existía un interés muy importante en localizarlo y detenerlo.

BB: ¿Cómo se desarrolló el operativo?

JLP: Fue producto del trabajo de inteligencia y seguimiento que se venía realizando sobre esta célula. Al final no se logró la captura de Tío Lako, pero sí fueron detenidas nueve personas vinculadas con su estructura, entre ellas su hija Marisol, y su pareja, Lourdes, además de otros siete integrantes. También se aseguraron decenas de vehículos y armamento pesado, incluso un fusil Barrett calibre .50.

La reacción de la organización fue inmediata. Se registraron 26 bloqueos en territorio michoacano, lo que generó un caos durante horas y obligó a extender la alerta a zonas del occidente del país.

BB: ¿Qué capacidad tiene este grupo?

JLP: Los Guerreros son una célula regional que opera entre Michoacán y Jalisco. No quiero minimizar su capacidad, porque evidentemente es una organización peligrosa y con influencia territorial, pero forma parte de una estructura mucho más grande, que es el CJNG.

BB: ¿Qué tan cercano era Tío Lako a El Mencho?

JLP: Era un operador muy cercano. Estamos hablando de un personaje con años dentro de esta estructura y con una presencia importante en la región Michoacán-Jalisco. La investigación que permitió ubicarlo demuestra que las autoridades tienen un seguimiento muy cercano sobre sus movimientos. Hasta ahora se ha mencionado fundamentalmente el trabajo de inteligencia militar de la Defensa.

BB: ¿Hubo información de agencias estadounidenses detrás del operativo?

JLP: No hay que descartarlo. En algún momento, seguramente, el Gabinete de Seguridad podrá precisar si existió información proporcionada por agencias estadounidenses. Lo que sabemos es que estamos viviendo una etapa de intercambio importante de información entre México y Estados Unidos. Hay reuniones y cooperación entre la Defensa, la Marina y el Comando Norte de EU, además de la relación que mantiene la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con agencias como el FBI y la DEA. No podemos afirmar que la información para este operativo haya venido directamente de EU, pero tampoco podemos descartarlo.

BB: EU considera al CJNG como una organización terrorista. ¿Modifica la forma en que se persigue a estas células?

JLP: Eso cambia la dimensión del problema para las agencias estadounidenses. Y si Los Guerreros operan bajo la estructura del Cártel Jalisco, evidentemente forman parte del objetivo que tienen las autoridades estadounidenses para desmantelar estas organizaciones. Lo que estamos viendo es un proceso para ir desarticulando, célula por célula, las estructuras locales y regionales del CJNG.

BB: ¿Qué tan importante es la estructura territorial de Tío Lako?

JLP: Es importante. Estamos hablando de una célula con capacidad armada y territorial. Pero hay que distinguir entre la capacidad regional de Los Guerreros y la dimensión completa del CJNG, que tiene presencia nacional e internacional. Los Guerreros son una pieza de esa estructura mucho mayor. Eso no significa que sean pequeños. La reacción que vimos durante el operativo demuestra la capacidad que tienen para movilizar personas, cerrar carreteras y generar violencia.

BB: Tío Lako logró escapar. ¿Podemos considerar exitoso el operativo?

JLP: El objetivo principal no fue detenido y eso evidentemente es importante. Pero también hay que observar lo que sí ocurrió: fueron capturados integrantes muy cercanos de su estructura, se aseguraron vehículos, armas y se afectó directamente a Los Guerreros. Además, quedó demostrado que la inteligencia militar está detrás de él, conoce su zona de operación y está siguiendo sus movimientos.

BB: ¿Qué papel tenían su hija y su pareja dentro de la organización?

JLP: Ésa información todavía tendrá que consolidarse. No sabemos con precisión cuál era el nivel de participación. Estas organizaciones suelen tener estructuras familiares, porque los vínculos de confianza se construyen precisamente ahí. Hemos visto hijos, parejas y otros familiares involucrados en organizaciones.

BB: ¿La información que puedan proporcionar ellas podría revelar redes de protección política o policial?

JLP: Esa será una parte muy importante de la investigación. Habrá que ver qué declaran ellas y los demás detenidos. Podrían aportar información sobre cómo funcionaba la célula, cuáles eran sus redes de protección y si existían vínculos políticos, institucionales o policiales en Michoacán o Jalisco.

BB: ¿Este golpe debilita al CJNG?

JLP: Al CJNG como organización nacional e internacional, probablemente no de manera significativa. Pero a Los Guerreros sí los golpea fuertemente. La detención de personas tan cercanas a su líder y los aseguramientos, necesariamente genera una afectación. Ahora habrá que observar qué sucede internamente.

BB: ¿Otras células podrían intentar quedarse con el territorio?

JLP: Sí, y ése es uno de los riesgos. En las organizaciones criminales no necesariamente existe comunicación, lealtad o respeto. Cuando una estructura regional queda debilitada, otras pueden intentar aprovechar ese momento para ocupar su territorio. Por eso un golpe contra una célula no necesariamente significa que inmediatamente vaya a disminuir la violencia. Incluso puede ocurrir lo contrario: pueden generarse enfrentamientos.