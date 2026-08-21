Reforma judicial, a mesa de la discusión del pos-T-MEC

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Aunque fue más ruidosa la queja por las presiones que reciben de la autoridad fiscal y aduanal mexicana, el estadounidense Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC, por sus siglas en inglés), que comanda Jake Colvin, puso sobre la mesa un tema realmente complicado para la negociación entre ambos países para pactar un nuevo acuerdo comercial: en la carta difundida el domingo pasado expuso la desconfianza de los exportadores estadounidenses a que los tribunales mexicanos resuelvan de manera imparcial sus querellas tributarias y de internación-exportación de mercancías a partir del nombramiento de juzgadores a través de una tómbola y una “elección” popular.

Como es sabido, el NFTC envió esa carta al secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, para exponer su preocupación por la percepción de un clima fiscal hostil hacia la inversión de empresas estadounidenses en nuestro país.

En la misiva expone que las multinacionales de nuestro vecino del norte enfrentan retos constantes al intentar cumplir los requerimientos de los que el SAT es responsable de dar seguimiento: negación retroactiva de créditos del IVA (generando doble tributación y afectando la competitividad de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación), sistema de resolución de disputas pay to play (obligando a garantizar el monto total del crédito fiscal disputado para poder apelar, con cambios al Código Fiscal de la Federación que limitan el uso de fianzas de aseguradoras estadounidenses, favoreciendo al Banco del Bienestar que dirige…), auditorías de certificados de origen agresivas con plazos cortos y exigencia de pagos previo a la importación —que contraviene todo estándar de comercio internacional—, solicitud de acceso a información confidencial, entre otros elementos que sobrerregulan el comercio internacional y entorpecen cadenas de valor que han dado origen a la integración fabril y de inversión entre ambos países.

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No es un secreto que las empresas IMMEX —agrupadas en INDEX, que encabeza Humberto Martínez— son las que más resienten la dislocación de esas cadenas de valor por efecto de esas sobrerregulaciones. Eventos como el rezago de la devolución del IVA o la aplicación de créditos fiscales por la totalidad de una transacción a partir de la presunción de que los bienes intermedios importados no salieron en bienes finales de exportación, son situaciones recurrentes y que ya dieron pie a una queja formal sobre el funcionamiento judicial en México… que nunca fue perfecto, pero que ahora ha sido altamente proclive a negar amparos a los particulares y favorecer los intereses gubernamentales.

Hacienda respondió básicamente que todo avanza bien y que las multinacionales no tienen de que preocuparse pues no existe acoso alguno. Pero ojalá que haya acciones más puntuales para no interrumpir las cadenas de valor que tienden a crecer en materia de tecnología de la información.

Pero en el marco de la visita a Washington del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para dialogar sobre la próxima ronda de revisión del T-MEC, el asunto alcanza niveles políticamente relevantes. Argumentar que sería “injerencia estadounidense” el quejarse sobre el funcionamiento judicial en México no sólo sería desconocer la integración comercial que existe entre ambos países y la conveniencia de la cooperación en vez de envolverse en el lábaro patrio

Aeroméxico-Delta siguen adelante. La buena noticia es binacional. El Departamento de Transporte de Estados Unidos, a cargo de Sean Duffy, decretó que puede continuar la asociación entre Delta y Aeroméxico, asociación que fue impugnada hace poco más de un año por la autoridad estadounidense.

Así las aerolíneas dirigidas por Andrés Conesa y Ed Bastian siguen con sus planes de expansión.

Baita, la más expuesta. Walmart-Bait rompen récord de celulares… y otras cosas.

Ciertamente que Walmart, que ahora dirige aquí Cristian Barrientos, supo leer la oportunidad que se presentó cuando la ineficiente paraestatal Altán Redes ofreció rentar la frecuencia de 700 Megahertz —aquel bono en el espectro radioeléctrico que dejaron las televisoras al pasar de señal analógica a multiplexación digital— a precios de ganga a quien quisiera; la finalidad de tal oferta en el gobierno de Andrés Manuel López era crear una “telefónica del bienestar”, pero no imaginó que una multinacional icónica del capitalismo le tomara la palabra para iniciar de cero y hoy contabilizar más de 26 millones de usuarios bajo la marca Bait…, pero dada su estrategia de posicionamiento de marca puede ser de las compañías proporcionalmente más expuestas al corte de líneas que por control numérico con CURP que impone la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), de José Peña Merino, a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Ello es resultado del modelo de difusión masiva que inició con la venta a bajo precio de chips para uso en equipos usados ya propiedad del usuario; luego avanzó con la instalación “islas” a la entrada de las tiendas de Walmart para colocar equipos nuevos (donde Bait es actualmente líder en el segmento de equipos nivel medio); luego a tiendas propias de prueba y reparto de chips a la salida de las cajas registradoras.

La masividad del modelo lo expone y afecta su valor. Ya veremos los resultados de una acción restrictiva.