Feria Nacional del Atole Coacalco 2026: Fecha, lugar y horario

Tal como cada año desde hace 29 años, este 2026 se realizará la Feria Nacional del Atole Coacalco, en la que se podrá disfrutar de las tradiciones en compañía de familiares, amigos y seres queridos.

La Feria Nacional del Atole Coacalco 2026 ya tiene fecha, y los atoleros y comerciantes que participarán en esta tuvieron que asistir el lunes 10 y martes 11 de agosto para presentar su propuesta.

Esta feria logró ser Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de México, pues fue aprobada por unanimidad en la sesión de la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de México el pasado 22 de abril del 2026.

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Fecha, lugar y horario de la Feria Nacional del Atole Coacalco 2026

Este 2026 la Feria Nacional del Atole Coacalco se realizará del 9 al 11 de octubre, y quienes quieran acudir deben dirigirse al Campo de Béisbol Canosas, ubicado en avenida Canosas, entre Clemátides y Hacienda de las Rosas, en Los Héroes Coacalco.

Esta feria comenzó en el centro de Coacalco, en los terrenos de la señoora María Luisa Marina de Suárez hace 29 años, y cada año se ha ido aumentando el número de participantes que fortalecen la identidad local.

En esta feria se pueden encontrar más de 120 sabores de atole que pueden ser disfrutados en un ambiente familiar, y de estos cada año se premian a los mejores tomando en cuenta su aroma, consistencia, sabor y textura.

Anualmente se cuenta con la asistencia de aproximadamente 85 mil personas que vienen de todas las entidades del país, e incluso llegan de visita desde otros países de latinoamérica.

“Cada jarrito de atole lleva consigo el esfuerzo de nuestras manos, el calor de nuestro hogar y el orgullo de ser coacalquenses. Hoy, nuestra tradición no solo se bebe, se hereda; y este reconocimiento es para cada familia que ha mantenido viva la llama de nuestra identidad” de acuerdo con la Feria Nacional del Atole Coacalco.

Además de la venta de más de 120 sabores de atole que se tendrá en la feria, también se podrá disfrutar del espectáculo musical que ofrecerá la Banca Coyote y los de la 03, Ibero y sus Gatos Negros; además de piromusicales y muchas sorpresas.

Como cada año la entrada a este evento es totalmente gratuita, y los horarios de las presentaciones musicales que se tienen durante la Feria Nacional del Atole Coacalco se anuncian por medio de sus redes sociales.

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