GCDMX revela en el Metro Auditorio el mural holográfico ‘Apoteosis’

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó en la estación Auditorio de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro la revelación del mural holográfico “Apoteosis”, del artista plástico Federico Kampf, obra monumental que aplica formalmente ante Guinness World Records para certificarse como el mural holográfico más grande del mundo.

En el marco del próximo 57 aniversario del Metro, la mandataria estuvo acompañada por el director General del Metro, Adrián Rubalcaba Suárez; el Secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón; el Secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto; el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato del Metro, Fernando Espino Arévalo y el auditor de Guinness World Records, Gilberto Martínez.

El Director General del Metro, Adrián Rubalcaba Suárez, agradeció al maestro Federico Camp la donación de la obra tridimensional realizada con técnica académica y aplicación de pintura, la cual requirió el ensamblaje articulado de más de 12 mil piezas de acrílico. Aunque la estructura ocupa 250 metros cuadrados de superficie física, la técnica holográfica despliega tres narrativas visuales distintas según el movimiento del usuario, representando 750 metros cuadrados de superficie pictórica donde convergen las deidades griegas Apolo y Dionisio con los dioses mexicas Quetzalcóatl y Xochipilli.

Rubalcaba Suárez subrayó que la estación Auditorio, por la que transitan más de 25 mil 500 personas diariamente dentro de una línea que moviliza a 250 mil usuarios, fue modernizada integralmente con iluminación LED, pantallas informativas de gran formato y accesos con pasillos motorizados.

En su discurso, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, resaltó que el Metro constituye la columna vertebral de la movilidad metropolitana y la herramienta de democratización cultural más importante de la capital.

Brugada Molina enfatizó el carácter incluyente de la red al manifestar: “tenemos que reconocer que el metro es el espacio público más democrático de la ciudad. Aquí nos encontramos todos. Aquí cabemos todos porque el metro es de todas, todos y todas”.

La titular del Ejecutivo local señaló que la cultura en el espacio público otorga identidad a la población, por lo que celebró la llegada del muralismo al transporte masivo expresando: “democratizar la belleza y la cultura es que el arte salga de los museos y descienda al vientre de la ciudad que llegue al corazón de su movimiento y se encuentre en medio de un viaje cotidiano con millones de almas”.

En materia presupuestal, Clara Brugada Molina informó que este año se destinó una inversión sin precedentes de 25 mil millones de pesos para el Metro, acumulando un incremento del presupuesto de casi 22 por ciento en los últimos dos años, equivalente a 8 mil millones de pesos adicionales. Al respecto, Brugada Molina aseveró: “esta inversión también permite que tengamos el metro más barato del mundo”, recordando que la tarifa equivale a un tercio de lo que cuesta el pasaje en sistemas de ciudades como Bogotá, Buenos Aires o São Paulo.

Asimismo, detalló que se concluyó la renovación de la Línea 1 con 29 trenes nuevos y más de 5 mil cámaras, además de la modernización de la Línea 2 con una intervención de 2,200 millones de pesos (1,500 millones aportados por el Gobierno Federal encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo) para aumentar la flota en circulación de 28 a 34 trenes. Finalmente, anunció que la próxima modernización de la Línea 3 requerirá más de 40 millones de pesos para renovar sus vías y adquirir 45 trenes nuevos, reconociendo además el compromiso diario del personal técnico y sindicado.

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FGR