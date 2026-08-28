Feria Uva Aguascalientes 2026: Vinos, conciertos y tradición

La gobernadora del estado, Tere Jiménez, encabezó la presentación oficial de las actividades de la temporada vitivinícola.

Aguascalientes se prepara para la Feria de la Uva 2026, un evento que del 11 al 13 de septiembre transformará la Expoplaza en un vibrante punto de encuentro para amantes del vino, la música y la tradición. Familias y visitantes disfrutarán de una experiencia completa con vinos locales de alta calidad, conciertos de Río Roma y Benny Ibarra, además de una rica oferta cultural y gastronómica.

La gobernadora Tere Jiménez presentó esta celebración, que busca fortalecer la identidad vitivinícola estatal. Se esperan 30 mil asistentes y una derrama económica superior a los 24 millones de pesos, impulsando el turismo y la economía local.

Durante tres días, 50 casas vinícolas de la región exhibirán sus productos, muchos de ellos reconocidos a nivel nacional e internacional. El programa incluye activaciones artísticas, una muestra gastronómica variada, exhibición de subproductos de la uva, catas guiadas y masivas, así como un área comercial y una zona enoturística, ofreciendo experiencias diversas.

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La mandataria estatal enfatizó la importancia de este evento para la comunidad. “Buscamos acercar nuestros viñedos a más personas, abrir nuevos horizontes para nuestros productores y atraer visitantes que descubran la calidad de las uvas y los vinos de Aguascalientes”, afirmó, destacando el orgullo por la tierra local.

El programa rinde homenaje a la trayectoria y legado histórico dejado por Nazario Ortiz Garza en Aguascalientes. ı Foto: Especial.

Aguascalientes se posiciona como uno de los cinco principales productores de vid en México, con una producción anual que supera las 14 mil 300 toneladas y mil 200 hectáreas cultivadas. Cuenta con 25 vinícolas y más de 200 etiquetas premiadas, produciendo 15 millones de litros de vino al año.

Como novedad, esta edición albergará el Primer Concurso de Vinos del Altiplano, reuniendo a 45 vinícolas de nueve estados del país. Los asistentes también disfrutarán de macroclases de asados, un concurso de glotones, la tradicional pisa de uva, una pasarela de vestidos típicos y talleres de elaboración de vino.

La feria también rendirá homenaje a don Nazario Ortiz Garza, figura clave que organizó la primera Feria de la Uva en 1954. Este reconocimiento subraya la profunda raíz histórica y el compromiso del estado con su tradición vitivinícola, invitando a todos a ser parte de esta celebración anual.

La explanada de la Expoplaza servirá como sede principal para albergar a los productores y visitantes durante el festival. ı Foto: Especial.

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JVR