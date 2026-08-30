Maru Campos anuncia programa para apoyar a familias de personas desaparecidas en Chihuahua

La gobernadora Maru Campos anunció el inicio del Programa Estatal para la Atención a Víctimas de Desaparición, el cual arrancará atendiendo a 450 familias.

La gobernadora Maru Campos anunció la creación del Programa Estatal para la Atención a Víctimas de Desaparición, que refuerza las capacidades institucionales para dar acompañamiento integral y apoyo económico a familiares de personas cuyo paradero se desconoce.

La mandataria informó que este apoyo solidario inicia con 450 familias y se ampliará conforme avance su implementación.

“Está pensado para acompañar la vida que sigue mientras buscan, y complementar la atención integral que ya les brindamos”, explicó en su mensaje.

El Gobierno del Estado brindará apoyo económico y acompañamiento a las familias que mantienen la búsqueda de sus seres queridos. ı Foto: Gobierno Chihuahua

Dijo estar consciente de que este apoyo no repara nada, toda vez que ningún recurso devuelve a casa a un ser querido, pero también entiende lo que cuesta buscar, ante la necesidad de los traslados, los días sin poder trabajar, trámites, etc.

“Ese peso no lo deben cargar solas, y en eso sí podemos acompañarlas desde hoy. Y lo más importante: seguiremos reforzando los servicios de investigación, búsqueda y atención especializada, impulsando las acciones necesarias, tanto en lo Ejecutivo como en lo Legislativo”, precisó.

Autoridades estatales instalaron mesas regionales de trabajo permanentes junto a colectivos de búsqueda en Chihuahua, informa la gobernadora. ı Foto: Gobierno Chihuahua

Añadió que se debe lograr que cada caso se atienda, que cada carpeta avance, que en cada búsqueda alguien del Estado esté al lado de las familias y que, quien haya hecho daño, responda.

Dio a conocer que este fin de semana la Comisión de Atención a Víctimas, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría General de Gobierno se reunieron con colectivos de todo Chihuahua para arrancar mesas de trabajo.

Se trata, abundó, de mesas regionales permanentes diseñadas para escuchar de cerca y, sobre todo, garantizar el cumplimiento de los acuerdos que ahí se tomen.

La titular del Ejecutivo estatal se comprometió a supervisar de manera personal el cumplimiento de acuerdos en las mesas con las víctimas. ı Foto: Gobierno Chihuahua

La mandataria se comprometió a dar seguimiento personalmente a estas mesas y a tener encuentros con las víctimas.

Consideró que buscar no debería ser tarea de una madre, ni convertirse en investigadora, pues es una labor que es también responsabilidad del Estado.

“Soy muy consciente de que no hemos hecho todo lo deseable, que no ha sido suficiente. Y sé que podemos hacer más”, agregó.

La titular del Ejecutivo refirió que, desde la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, la Fiscalía de Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado se les ha acompañado con atención médica, psicológica y alimentaria; con gestiones para el empleo y la vivienda; y con becas para el estudio, pero, aun así, reconoció que no alcanza.

“Como muchas de ustedes, yo confié en que este problema se iba a atender con toda la fuerza del Gobierno Federal, porque las desapariciones en México no las resuelve un gobierno estatal solo”, lamentó.

Pese a lo anterior, reiteró que su Gobierno no se quedará a la espera de ese apoyo federal, pues Chihuahua hará la parte que le toca, con o sin acompañamiento.

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