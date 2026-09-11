Alcaldesa apuesta por repetir en Guadalajara

VERÓNICA DELGADILLO, ayer, en el ejercicio de rendición de cuentas, a pesar de la lluvia.

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, anunció que buscará la reelección en los comicios de 2027 para mantenerse al frente del gobierno de la capital de Jalisco y consolidar el proyecto La Ciudad que te Cuida.

Al finalizar el mensaje con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, la alcaldesa destacó que durante su administración se ha consolidado la recuperación de espacios públicos, una policía de proximidad, la red territorial de cuidados y la corresponsabilidad, así como la rehabilitación de unidades deportivas, calles, mercados y parques.

Tan sólo en el último año, destacó que se han destinado dos mil 200 millones de pesos en la construcción y mantenimiento de infraestructura en todas las comunidades del municipio.

El Dato: EL MUNICIPIO jalisciense mantiene una sólida calificación triple A, gracias a la eficiencia recaudatoria y al manejo responsable de los recursos públicos.

Mientras tanto, la inversión en programas sociales como Listos y Listas para la Escuela, Apoyo de Renta para Jóvenes, apoyos a personas cuidadoras y la entrega de insumos para mejorar la calidad y la gestión del agua en los hogares de Guadalajara, es de más de 651 millones de pesos.

De igual forma, destacó que en la zona oriente de la capital de Jalisco se han invertido mil 400 millones de pesos en la mejora de vialidades y espacios públicos.

También informó que se ha materializado la primera red territorial de “cuidados de todo México”, acercando diversos servicios a las y los tapatíos, como comedores comunitarios, atención psicológica y rehabilitación física.

820 calles y avenidas fueron mejoradas en la ciudad

Asimismo, se ha hecho una inversión histórica en los servicios médicos municipales de más de 440 millones de pesos, con los cuales se fortaleció el sistema de emergencias, con la adquisición de 15 ambulancias, así como la compra de equipo médico especializado que ayuda a un diagnóstico efectivo y rápido a los usuarios de las unidades de la Cruz Verde.

Verónica Delgadillo destacó que, al tener más y mejores espacios públicos, se fortalece la construcción de comunidad, lo que impacta de manera positiva en la seguridad de la ciudad.

En materia de seguridad, la presidenta municipal mencionó que durante su administración se ha consolidado la cercanía de la Policía con la gente y, en dos años, se han integrado al cuerpo policial 346 nuevos uniformados, todos ellos con una formación en proximidad.

También se han vinculado, de manera directa con el Escudo Urbano C5, 489 escuelas y negocios, además de que se han brindado talleres y consolidado más de 485 chats vecinales.

Por lo que se refiere a la recuperación de espacios públicos, mencionó que, en dos años, ya son 117 áreas verdes provistas con un mejor alumbrado público, “lo que invita a las familias a apropiarse de estos lugares sin importar la hora del día”, subrayó.

Agregó que una de las promesas de campaña cumplidas fue llevar transporte a habitantes de la comunidad de La Barranca de Huentitán, a través del programa Guadalajara te Lleva, que cuenta con dos rutas y mueve, en promedio, a mil 152 personas al día.

En su mensaje, también resaltó que se ha consolidado la estrategia Limpia Guadalajara, la cual inició con la municipalización del servicio de recolección de basura y la creación de los Escuadrones de Limpieza y la Gerencia Nocturna.

Delgadillo García se comprometió a seguir trabajando en beneficio de Guadalajara y consolidar La Ciudad que te Cuida.

Al Segundo Informe asistieron el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus; el gobernador de Nuevo León, Samuel García; el senador Luis Donaldo Colosio; la alcaldesa de León, Guanajuato, Alejandra Gutiérrez; el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Francisco Galindo Ceballos, así como los presidentes de Tlajomulco y Zapopan, Gerardo Quirino y Juan José Frangie, respectivamente.