Encabeza Maru Campos Mesa de Seguridad; destaca reducción de homicidios dolosos

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezó este lunes la Mesa Estatal de Construcción de Paz, en Palacio de Gobierno, en la que se destacó el decremento registrado en homicidios dolosos en el estado.

Septiembre de 2026 es el mes con menor incidencia en lo que va del año y presenta la cifra más baja de este delito desde marzo de 2016.

En el periodo enero-septiembre el estado registra una disminución del 27 por ciento en homicidios dolosos respecto al mismo intervalo de 2025. En el caso del municipio de Juárez, la reducción es del 44 por ciento

Durante la sesión de trabajo, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que del 28 de septiembre al 4 de octubre se ejecutaron 169 órdenes de aprehensión, hubo 58 personas detenidas en flagrancia, 108 carpetas judicializadas con vinculaciones a proceso, 37 sentencias condenatorias y 140 expedientes resueltos, así como el aseguramiento de cinco armas y la recuperación de 20 vehículos.

También se llevaron a cabo 831 audiencias ante jueces de control, 55 ante jueces de enjuiciamiento y 73 ante jueces de ejecución.

De igual forma se dio parte sobre los operativos interinstitucionales realizados en Juárez, Chihuahua, Parral, Jiménez, Saucillo, Aldama, Ojinaga, Cuauhtémoc, Camargo, Santa Isabel y Valle de Zaragoza

En estas acciones participaron de manera coordinada la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Seguridad Pública Municipal y la Dirección de Gobernación.

Maru Campos reiteró la importancia de mantener una coordinación permanente entre las instituciones estatales, federales y municipales, así como de fortalecer las labores de prevención, vigilancia y respuesta para garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias chihuahuenses.

A la reunión asistieron el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña; el general de Brigada E.M. Felipe González Moreno, comandante de la 5/a. Zona Militar; Francisco Sáenz Soto, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado y Luis Aguirre, en representación del secretario de Seguridad Pública Estatal.

Asimismo, estuvieron presentes el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Israel Caro Rodríguez; el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila; la delegada de Programas para el Bienestar en el estado, Mayra Chávez y Zaira Carrasco, titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración, en Chihuahua.

De manera virtual participaron el general David Antonio López Velasco, comandante de la 42/a. Zona Militar y Alejandra Guzmán Leyva, delegada de la Fiscalía General de la República.

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