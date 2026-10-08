Simon ya es huracán; alcanza la categoría 1 frente a costas de Colima y Jalisco

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó la intensificación de “Simon” a huracán de categoría 1, en la escala Saffir-Simpson, sobre el Océano Pacífico.
De acuerdo con el reporte del organismo emitido a las 21:00 horas, el centro del sistema se localiza a 380 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 545 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.
El huracán “Simón” presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 kilómetros por hora y mantiene un desplazamiento con trayectoria hacia el noroeste a 9 kilómetros por hora.
Motín en el penal de El Castillo deja 10 muertos y 16 heridos en Mazatlán, Sinaloa
Además, la circulación del huracán mantendrá el desprendimiento de nubosidad y la probabilidad de lluvias hacia los estados de la costa del Pacífico central, por lo que las autoridades recomendaron a la población y a la navegación marítima en Colima y Jalisco extremar precauciones.
Te puede interesar:
- Tormenta tropical Simón podría convertirse en huracán y acercarse a México el sábado
- Tormenta Simón provoca inundaciones, deslaves y suspensión de clases en Acapulco, Guerrero
- Marina activa Fase de Auxilio en Guerrero por tormenta Simón
- Tres sistemas ciclónicos ponen en alerta a México
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
JVR