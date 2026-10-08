Simon ya es huracán; alcanza la categoría 1 frente a costas de Colima y Jalisco

El SMN reporta que la tormenta Simon se intensifica a huracán categoría 1.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó la intensificación de “Simon” a huracán de categoría 1, en la escala Saffir-Simpson, sobre el Océano Pacífico.

De acuerdo con el reporte del organismo emitido a las 21:00 horas, el centro del sistema se localiza a 380 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 545 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El huracán “Simón” presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 kilómetros por hora y mantiene un desplazamiento con trayectoria hacia el noroeste a 9 kilómetros por hora.

Además, la circulación del huracán mantendrá el desprendimiento de nubosidad y la probabilidad de lluvias hacia los estados de la costa del Pacífico central, por lo que las autoridades recomendaron a la población y a la navegación marítima en Colima y Jalisco extremar precauciones.

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JVR