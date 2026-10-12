Rocío Nahle usó nuevo avión oficial para viajes de sus familiares, reportan

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, utilizó el nuevo avión adquirido por el Gobierno del estado para un viaje que su hija y su nieta realizaron al estado de Monterrey, según un reporte del empresario Arturo Castagné.

A través de redes sociales, el empresario veracruzano presentó capturas de pantalla que atestiguan que los aviones oficiales del Gobierno estatal, recientemente adquiridos, fueron utilizados para un viaje a Monterrey.

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz. ı Foto: Cuartoscuro

Según Castagné, este viaje al estado del norte de México no formaba parte de la agenda oficial estatal. En su lugar, expuso, fue utilizado para que viajara Tania Peña Nahle, hija de la gobernadora, junto con la nieta de la mandataria.

La captura de pantalla presentada por Castagné muestra que el avión con matrícula XC-TJN, registrado a nombre del Gobierno de Veracruz, realizó tres trayectos el 10 de octubre: Veracruz - Tampico, Tampico - Monterrey y Monterrey - Veracruz.

“Al parecer la señora de Zacatecas Rocío Nahle @rocionahle mandó a su hija Tania y a su nieta en el avión del gobierno del estado a Monterrey, pero eran diferentes decían !!!”, escribió Arturo Castagné en su publicación en redes sociales.

Al parecer la señora de Zacatecas Rocío Nahle @rocionahle mandó a su hija Tania y a su nieta en el avión del gobierno del estado a Monterrey, pero eran diferentes decían !!! pic.twitter.com/LMxxxRIytX — 𝔸𝕣𝕥𝕦𝕣𝕠 ℂ𝕒𝕤𝕥𝕒𝕘𝕟𝕖́ ℂ𝕠𝕦𝕥𝕦𝕣𝕚𝕖𝕣 (@acastagne) October 12, 2026

Nuevo avión y helicópteros fueron adquiridos para atender emergencias de protección civil

Desde mayo de este año, la gobernadora de Veracruz había anunciado su intención de adquirir un nuevo avión para traslados oficiales, junto con cuatro helicópteros para “el servicio de Veracruz”.

Nahle anunció este fin de semana que los primeros dos helicópteros llegarán en noviembre de 2026, y que serán utilizados principalmente para labores de protección civil, especialmente traslados urgentes, evacuaciones y combate de incendios.

En tanto que los otros dos helicópteros llegarán en 2027.

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