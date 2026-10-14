Acompaña Mara Lezama entrega de 288 Viviendas para el Bienestar a familias de Puerto Aventuras

Puerto Aventuras. — En Puerto Maya y en transmisión directa con la conferencia del pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, atestiguó la entrega de 288 llaves del programa Viviendas para el Bienestar a derechohabientes del INFONAVIT, a cargo del director general Octavio Romero Oropeza y con la presencia de la titular de la SEDATU, Edna Elena Vega Rangel.

La primera beneficiaria en recibir su casa, en este fraccionamiento del municipio de Playa del Carmen, fue Catalina Álvarez quien, acompañada de Mara Lezama, tuvo la oportunidad de compartirle a la Presidenta Claudia Sheinbaum su alegría y su nueva casa que compartirá con su mamá e hijas.

La gobernadora de Quintana Roo destacó que este día recibieron su vivienda jóvenes como Armando Luna, de 24 años; Omar de 27; José Ángel, de 25 y Dulce de 21; matrimonios súper jóvenes como Miguel Ángel y Juanita, de 27 y 21 años respectivamente; así como madres solteras, beneficiados con el programa Viviendas para el Bienestar.

En este marco, Mara Lezama declaró que el acceso a una vivienda segura y asequible tiene efectos que van más allá de contar con un techo, ya que contribuye a mejorar las condiciones para cuidar la salud, acompañar la educación de niñas y niños, organizar los ingresos familiares y desarrollar un proyecto de vida.

Durante la transmisión y el evento protocolario, el director general del INFONAVIT, Octavio Romero, puntualizó que en Quintana Roo el Instituto tiene una meta de 62 mil viviendas, de las cuales 29 mil ya están contratadas y 20 mil más en las próximas semanas, con lo que se alcanzará el 80% del programa, en los municipios de Benito Juárez, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum, Othón P. Blanco, Isla Mujeres y Felipe Carrillo Puerto.

En el fraccionamiento INFONAVIT Puerto Maya se construyeron 288 viviendas que se entregaron en esta ceremonia.

Por su parte, la titular de la SEDATU, Edna Vega, dio a conocer que la meta estatal del programa Vivienda para el Bienestar es de 76 mil 200 unidades; el INFONAVIT aporta 62 mil; el CONAVI 10 mil y el FOVISSSTE 4 mil 200. Para la meta sexenal en Quintana Roo ya se cuenta con el suelo que se requiere.

En el tema de adeudos, Octavio Romero dio a conocer que actualmente se han reestructurado más de 193 mil créditos que se habían hecho impagables y se ha apoyado con el 100% del gravamen a más de 63 mil beneficiarias y beneficiarios del estado, con el apoyo del gobierno estatal y los municipales.

Se citaron casos como el de Roberto, quién pidió un préstamo de 98 mil pesos, pagó 553 mil y aun así debía 1 millón 400 mil pesos. Con el programa de quitas ya tiene las escrituras de su casa.

Y el caso de Aracely, quien pidió un préstamo de 248 mil pesos, pagó 668 mil y al final ya debía 214 mil pesos, es decir, pagó tres veces más.

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FGR