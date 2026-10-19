Lanza SIAPA mapa interactivo para consultar cortes de agua en el AMG

Plataforma digital del SIAPA despliega mapa interactivo para verificar días con baja presión de agua por colonia.

Para facilitar a la ciudadanía la consulta de los días en que podría registrarse baja presión de agua en sus hogares, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) habilitó una plataforma digital que permite identificar las zonas incluidas en el Programa de Rotación del Servicio de Agua Limpia, implementado en 627 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

A través del sitio del SIAPA, las personas usuarias pueden localizar su domicilio en un mapa interactivo, identificar el acueducto que abastece su vivienda y conocer los días programados con baja presión en el suministro.

El programa comenzó el jueves 15 de octubre y comprende siete zonas abastecidas por la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle (PP1), que representan aproximadamente 42 por ciento de la cobertura del SIAPA.

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La medida consiste en alternar de manera programada los periodos de abastecimiento entre los distintos sectores, como parte de las acciones para atender la problemática de calidad del agua y fortalecer las condiciones operativas del sistema.

Es importante precisar que el esquema no se aplica en toda la ciudad, por lo que las zonas abastecidas por sistemas distintos a la PP1 no están contempladas en esta rotación del servicio.

Los tiempos de recuperación de la presión y del suministro podrán variar según la ubicación, las condiciones de abastecimiento y la topografía de cada colonia.

Para atender las necesidades de las familias que presenten afectaciones, el SIAPA habilitará el reparto gratuito de agua mediante pipas y la instalación de cisternas con capacidad de 10 mil litros en puntos estratégicos de la ciudad.

Durante octubre se realizarán ajustes operativos de acuerdo con los resultados del programa, cuya primera etapa se mantendrá vigente hasta marzo de 2027.

El organismo recomienda a las personas usuarias consultar periódicamente la plataforma, mantenerse informadas a través de los canales oficiales y hacer un uso responsable del agua, priorizando las necesidades esenciales y evitando desperdicios.

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