Pablo Lemus celebra acuerdo histórico con la Federación para garantizar la calidad de agua en Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, celebró a través de sus redes sociales el respaldo del Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para consolidar un plan histórico de infraestructura hidráulica.

El acuerdo bilateral busca solucionar las deficiencias de saneamiento y abasto en la Zona Metropolitana de Guadalajara mediante un esquema de financiamiento compartido sin precedentes.

La estrategia establece un modelo mixto donde el Gobierno de Jalisco destinará entre 10,000 y 12,000 millones de pesos a proyectos de potabilización y saneamiento de corto y mediano plazo.

Entre las acciones prioritarias destaca la ampliación y modernización de la planta potabilizadora número 1, la edificación de un bypass desde La Calera y la construcción de un sistema de colectores para frenar vertidos irregulares en el Canal y la Presa de Las Pintas.

Por su parte, la administración federal aportará entre 12,000 y 13,000 millones de pesos para proyectos de gran escala y largo alcance, entre los que figura un nuevo acueducto sustituto de Chapala y obras complementarias en El Zapotillo, cuya ejecución tomará entre dos y tres años.

“Nosotros vamos a hacer las obras de saneamiento y potabilización de corto plazo, y el gobierno federal hará las de largo plazo (...). No se va a privatizar absolutamente nada ni habrá recursos de deuda para ello”, enfatizó Lemus Navarro.

Las autoridades estatales subrayaron que el modelo acordado garantiza el desarrollo de las obras sin recurrir al endeudamiento público ni a esquemas de privatización del recurso hídrico.

Tras sostener reuniones en Palacio Nacional, las delegaciones técnicas mantendrán mesas de trabajo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para definir la calendarización y los mecanismos de liberación financiera.

“La vía del diálogo es la mejor forma para llegar a acuerdos, nunca el enfrentamiento. La propuesta que Jalisco puso sobre la mesa y que hoy, con el apoyo del gobierno federal y de la presidenta Sheinbaum, le damos forma es en beneficio de los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara”, concluyó.

Agradezco mucho a la Presidenta @Claudiashein, tenemos un acuerdo por el bien de Jalisco.



Una vez más demostramos que el diálogo y la propuesta, y no la confrontación, es lo que trae resultados para nuestra gente. pic.twitter.com/uGIu9nkpop — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 21, 2026

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