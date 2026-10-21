¿Cómo evitar el bloqueo en la México Toluca para llegar a CDMX? Estas son algunas alternativas viales

¿Cómo evitar el bloqueo en la México Toluca para llegar a CDMX?

Este miércoles los colectivos Mariposas Buscando Corazones, y Flores en el Corazón continúan realizando una manifestación, por lo que la circulación en la carretera México-Toluca se encuentra detenida.

Los miembros de los colectivos de familiares de personas desaparecidas se encuentran manifestándose a la altura de Plazas Outlet Lerma, con la finalidad de exigir a las autoridades que brinden avances en sus casos.

Por tanto, en la carretera México-Toluca los miembros de ambos colectivos continúan realizando un bloqueo de la circulación, pese a los intentos de las autoridades mexiquenses de llegar a un acuerdo para reestablecer la circulación.

Desde hace más de 24 horas se encuentra activo este bloqueo, por lo que las largas filas de vehículos solamente han podido salir de la vialidad durante cortos periodos en los que se abre el paso de un carril para que avancen.

Los familiares de las personas desaparecidas piden tener una mesa de diálogo con los representantes de las Fiscalías Generales de Justicia, así como avances y soluciones en las investgaciones para localizar a sus familiares.

Sigue el bloqueo a la altura de los outlets de Lerma en la México-Toluca, dirección CDMX, por madres buscadoras; aproximadamente 20 horas de bloqueo. pic.twitter.com/9qc7WCKTNr — Raúl Gutiérrez (@sector16nr) October 21, 2026

¿Cómo evitar el bloqueo en la México Toluca?

Debido a que el bloqueo se ubica a la altura de Plazas Outlet Lerma y el kilómetro 48+500 con dirección a la Ciudad de México, se reomienda tomar las siguientes alternativas:

Autopista Toluca-Naucalpan

Avenida Las Torres

Isidro Fabela

Avenida Paseo Tollocan / Las Torres

Vías por Xalatlaco

Carretera Estatal Tenango-La Marquesa

🔄 ACTUALIZACIÓN VIAL



​Se mantiene bloqueo por manifestantes en la Carretera Federal México-Toluca, km 48+200 (dirección CDMX).



​🚘 Rutas alternas:



• Autopista Toluca-Naucalpan



• Carretera Estatal Tenango-La Marquesa



​Atienda indicaciones del personal en sitio.… pic.twitter.com/FnIWJ7b4fp — Centro SICT Estado de México (@SICTEdoMex) October 21, 2026

La extención de más de 24 horas del bloque vial ha provocado diversas reacciones entre las personas que se encuentran atrapadas entre la carga vehicular, por lo que incluso se han reportado enfrentamientos entre los automovilistas y los familiares de personas desaparecidas.

#UltimaHora



Automovilistas enfrentan a madres buscadoras que mantienen un bloqueo en el km 48+200 de la #MexicoToluca.



Cumplen 24 hrs de cierre con dirección a la Ciudad de México. #HalconOnce ⚡️🦅 pic.twitter.com/V1nUpPuVqX — Halcon (@HalconOnce) October 21, 2026

Por medio de redes sociales, el Colectivo Mariposas Destellando buscando corazones y justicia compartió un video del diálogo que sostenían con algunos conductores, a quienes señalaron que ellos llevan años buscando a sus familiares: “Ustedes llevan un día y ya no aguantaron, imagínense, pues menos nosotros”.

Ante los señalamientos de “para qué andan en malos pasos”, las madres buscadoras presentes respondieron que los menores de edad desaparecidos no andaban en malos pasos, por lo que comenzaron a gritar consignas como “Dónde están, donde están, nuestros hijos dónde están”.

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