Ceci Flores y Milagros Valenzuela se convierten en primeras buscadoras certificadas

Ceci Patricia Flores y Milagros de Jesús Valenzuela Flores se convirtieron en las primeras familiares de personas desaparecidas en México en obtener la certificación oficial del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) bajo el Estándar de Competencia EC1542, denominado “Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas”.
El documento reconoce formalmente los conocimientos, herramientas y metodología desarrollados por ambas familiares durante sus labores de búsqueda en campo y representa la certificación de competencias adquiridas a partir de su experiencia en el rastreo de personas no localizadas.
La certificación que obtuvieron Ceci Flores y Milagros Valenzuela forma parte de un proceso de capacitación, evaluación y reconocimiento de habilidades relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.
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A través de su cuenta de X, Ceci Flores compartió la obtención de la certificación y señaló que el proceso puede representar un cambio en la manera en que se reconoce el trabajo desarrollado por las familias buscadoras en México.
“Hoy puede comenzar a cambiar la historia de la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en México”, escribió.
Conocimientos y capacidades
La fundadora de un colectivo de búsqueda explicó que las familias han adquirido conocimientos y capacidades a partir de los años que han dedicado al rastreo de personas desaparecidas.
“A lo largo de los años, las madres buscadoras hemos aprendido a buscar mientras buscamos”, expresó en su publicación.
Ceci Flores señaló que las familias han recorrido distintos tipos de terrenos durante sus labores de búsqueda y que esa experiencia les ha permitido desarrollar herramientas y conocimientos para realizar los rastreos.
“Hoy damos un paso que puede marcar un antes y un después”, afirmó.
La buscadora destacó que, por primera vez, una madre buscadora y una hermana buscadora, como familiares de personas desaparecidas en México, obtuvieron la certificación correspondiente al Estándar de Competencia EC1542.
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FGR