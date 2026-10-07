Ceci Flores y Milagros Valenzuela se convierten en primeras buscadoras certificadas

Ceci Patricia Flores y Milagros de Jesús Valenzuela Flores se convirtieron en las primeras familiares de personas desaparecidas en México en obtener la certificación oficial del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) bajo el Estándar de Competencia EC1542, denominado “Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas”.

El documento reconoce formalmente los conocimientos, herramientas y metodología desarrollados por ambas familiares durante sus labores de búsqueda en campo y representa la certificación de competencias adquiridas a partir de su experiencia en el rastreo de personas no localizadas.

La certificación que obtuvieron Ceci Flores y Milagros Valenzuela forma parte de un proceso de capacitación, evaluación y reconocimiento de habilidades relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

A través de su cuenta de X, Ceci Flores compartió la obtención de la certificación y señaló que el proceso puede representar un cambio en la manera en que se reconoce el trabajo desarrollado por las familias buscadoras en México.

“Hoy puede comenzar a cambiar la historia de la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en México”, escribió.

Hoy puede comenzar a cambiar la historia de la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en México.



A lo largo de los años, las madres buscadoras hemos aprendido a buscar mientras buscamos. Hemos recorrido desiertos, montes, caminos y fosas; lugares que jamás… pic.twitter.com/RrAjYiVUCc — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) October 7, 2026

Conocimientos y capacidades

La fundadora de un colectivo de búsqueda explicó que las familias han adquirido conocimientos y capacidades a partir de los años que han dedicado al rastreo de personas desaparecidas.

“A lo largo de los años, las madres buscadoras hemos aprendido a buscar mientras buscamos”, expresó en su publicación.

Ceci Flores señaló que las familias han recorrido distintos tipos de terrenos durante sus labores de búsqueda y que esa experiencia les ha permitido desarrollar herramientas y conocimientos para realizar los rastreos.

“Hoy damos un paso que puede marcar un antes y un después”, afirmó.

La buscadora destacó que, por primera vez, una madre buscadora y una hermana buscadora, como familiares de personas desaparecidas en México, obtuvieron la certificación correspondiente al Estándar de Competencia EC1542.

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FGR