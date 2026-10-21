Federación costeará obra hídrica para Jalisco, adelanta Claudia Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno Federal costeará la obra pendiente con la que se espera solucionar los problemas de contaminación y abasto para la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

La obra consistirá en una planta potabilizadora, en la que el Gobierno de Jalisco ha invertido aproximadamente siete mil 500 millones de pesos, pero la estimación del costo final será de entre 12 mil y 13 mil millones de pesos.

La mandataria aclaró que aún hay detalles por afinar, pero estos serán abordados en la reunión de este jueves. Sobre todo, para encontrar de dónde se obtendrán los recursos, sin que implique un endeudamiento.

“Mañana se va a hacer todavía una revisión mayor y vamos a buscar cómo sacamos esos recursos para que no tengan que haber endeudamiento que no tenga que haber ningún problema y que el gobierno federal pueda ayudarle a dos millones de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara en coordinación con el Gobierno de Jalisco”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en conferencia en Palacio Nacional.

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FGR