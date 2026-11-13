Alejandro Armenta reconoce talento mezcalero poblano que conquistó 38 medallas internacionales

El talento, la tradición y la calidad de las familias mezcaleras colocaron a la entidad en el primer lugar nacional de reconocimientos en el certamen internacional Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2026.

“Puebla es el campeón mezcalero nacional e internacional”, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier al reconocer el esfuerzo de las y los productores que obtuvieron 38 medallas: siete Gran Oro, 19 de Oro y 12 de Plata, que representa el 51.4 por ciento del medallero absoluto de México, además de un trofeo mundial, máximo galardón revelación de mezcal, que distingue a sus destilados entre los tres mejores del mundo.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, detalló que la cadena Agave Mezcal concentró 38 de las 76 preseas que obtuvo el país. Destacó que estos resultados son fruto del trabajo de las y los productores, así como del acompañamiento del gobierno estatal, que les proporciona herramientas y equipo agrícola para mejorar sus procesos. Como ejemplo, mencionó la entrega de una hebradora que contribuirá a las labores de quienes elaboran uno de los mezcales más reconocidos de la región de Atlixco.

Explicó que la estrategia estatal contempla atención en todos los eslabones de la cadena productiva, con capacitación, preparación y recursos para que las familias mezcaleras compitan en igualdad de condiciones y demuestren la calidad de sus productos. “El gobierno no se cuelga las medallas; los preparamos para que ellas y ellos salgan a concursar con todas las herramientas que les permitan ganar estas preseas”, puntualizó. También reconoció la visión del gobernador Alejandro Armenta Mier, quien promueve el principio de Pensar en Grande para generar oportunidades a favor de las pequeñas unidades productivas.

Por su parte, Ernesto Pérez Negrón Juárez, representante de la marca Maestros Mezcaleros, agradeció el respaldo de la administración estatal a quienes dedican su vida al cultivo del maguey y la elaboración de sus derivados en Atlixco. “Celebramos una medalla de oro que representa no sólo la calidad del mezcal, sino el potencial de las y los productores poblanos cuando cuentan con oportunidades”, expresó. Añadió que este reconocimiento abre nuevas posibilidades para que el talento mezcalero llegue a más consumidores.

El reconocimiento internacional a los mezcales poblanos refleja el valor del trabajo de las familias productoras, quienes mantienen viva una tradición que forma parte de la identidad y riqueza del estado. En concordancia con la política del Gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se generan condiciones para que las y los pequeños productores accedan a nuevas oportunidades, fortalezcan su actividad y lleven la calidad del mezcal mexicano a más mercados dentro y fuera del país.

El gobernador de Puebla destacó el esfuerzo de las y los productores, luego de que la entidad se colocara en el primer lugar nacional de reconocimientos en el certamen internacional Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2026https://t.co/wapOA040dW pic.twitter.com/0BmQEAfLEZ — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 13, 2026

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