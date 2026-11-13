Es tiempo de mujeres: Gaby “La Bonita” Sánchez

“Es tiempo de mujeres. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo muy claro: llegamos todas. Y eso significa que ninguna mujer se queda atrás, que cada espacio que conquistamos abre camino para muchas más”.

Con este mensaje, Gabriela “La Bonita” Sánchez se refirió a la participación femenina en la vida pública durante un encuentro que sostuvo este miércoles con el senador Ignacio Mier Velasco, en el Senado de la República.

La visita también tuvo como propósito extenderle una invitación a su próximo combate contra Mariana “La Barby” Juárez, programado para el 5 de diciembre en el Estadio Hermanos Serdán, en Puebla.

TE RECOMENDAMOS: Esfuerzo de productores Alejandro Armenta reconoce talento mezcalero poblano que conquistó 38 medallas internacionales

Durante la reunión, la boxeadora y el legislador conversaron sobre el panorama político del estado y el momento que vive el país con la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de México. Uno de los temas abordados fue la presencia de las mujeres en espacios que históricamente tuvieron una participación mayoritariamente masculina, tanto en el deporte como en la política.

Su trayectoria en el deporte y el servicio público

La trayectoria de Sánchez incluye más de 15 años en el boxeo profesional, disciplina en la que ha conseguido distintos reconocimientos. El más reciente fue el Campeonato Mundial Interino de Peso Mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que obtuvo el 28 de marzo de 2026 tras vencer por decisión unánime a la argentina Tamara Demarco.

Fuera del cuadrilátero, su carrera también ha tenido una etapa en el servicio público. Entre diciembre de 2024 y septiembre de 2026 encabezó la Secretaría de Deporte y Juventud del Gobierno de Puebla. Durante ese periodo, la entidad fue sede principal de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, en la que participaron 8 mil 185 atletas y la delegación poblana consiguió 157 medallas.

Antes de incorporarse al gabinete estatal, también se desempeñó como regidora del Ayuntamiento de Puebla, donde presidió la Comisión de Seguridad y Justicia.

Su siguiente capítulo en la política

El interés de Gabriela Sánchez por la política tomó una nueva dimensión el pasado 17 de octubre, cuando acudió al Centro Histórico de Puebla para registrarse en el proceso interno de Morena como aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en la capital, una etapa vinculada con la definición de la candidatura municipal para 2027.

Su registro ocurrió después de que, el 29 de septiembre, anunciara su salida de la Secretaría de Deporte y Juventud, decisión que coincidió con sus planes deportivos y sus aspiraciones políticas.

Con este paso, la boxeadora se incorpora a la contienda interna de Morena, en la que también ha manifestado interés el actual presidente municipal, José Chedraui Budib.

Por ahora, Sánchez mantiene dos agendas: la deportiva, con el combate de diciembre ante Mariana Juárez, y la política, cuyo rumbo dependerá del proceso de selección que lleve a cabo Morena para las elecciones de 2027.

Te puede interesar:

- Trump reactiva amenazas por migración en México ante minicaravanas

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR