Después de décadas de circular por una vialidad en malas condiciones, más de 15 mil habitantes de Ecatepec cuentan con una avenida Recursos Hidráulicos reconstruida con concreto hidráulico, una superficie de mayor resistencia ante el tránsito vehicular y las condiciones del suelo en esta zona del municipio.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, entregó la obra que permitirá reducir los tiempos de traslado de trabajadores y estudiantes, además de facilitar la circulación de vehículos particulares, transporte público y unidades de reparto de mercancías.

La reconstrucción de esta avenida, en el marco del 2026, el Año de las Obras en el Estado de México, requirió trabajos especiales de ingeniería debido a los hundimientos naturales del terreno lacustre. Juan Hugo de la Rosa García, Secretario de Movilidad, explicó que fue necesario renovar la base de la vialidad y colocar una capa de concreto hidráulico de 20 centímetros de espesor para darle mayor resistencia.

Ruset Hernández, habitante de la colonia Ejidos de San Cristóbal, señaló que las familias de las colonias San Andrés, San Francisco, Granjas y Colosio podrán circular en mejores condiciones, cuidar sus vehículos y disponer de más tiempo para convivir.

Durante la entrega, Delfina Gómez Álvarez reconoció la participación del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en las obras del Plan Integral de la Zona Oriente, así como la donación de 140 mil toneladas de asfalto por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex).

NUMERALIA

+15 mil beneficiarios con la reconstrucción de avenida Recursos Hidráulicos.

20 centímetros de espesor de la nueva superficie de concreto hidráulico.

140 mil toneladas de asfalto donadas por Pemex para obras viales.

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