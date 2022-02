Abuchean y lanzan huevos, otra vez, a Mario Delgado; ahora fue en Aguascalientes (VIDEO)

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, de nueva cuenta fue abucheado y agredido con huevos por militantes de su partido, pero en esta ocasión el incidente se registró en Aguascalientes.

De acuerdo con videos que compartieron en redes sociales, en su visita al estado, los morenistas despidieron a Delgado y a la abanderada del guinda a la gubernatura, Nora Ruvalcaba, con gritos y huevos.

Los morenistas le manifestaron su descontento porque, entre otras cosas, no se ha nombrado a la dirigencia estatal de manera formal, cargo que ostenta de manera temporal Eulogio Monreal.

Delgado Carrillo aseguró que las agresiones de las que ha sido objeto en estos eventos del partido es porque la derecha manda “enviados” para presentar a Morena como un partido dividido.

En conferencia de prensa en Aguascalientes, donde le lanzaron huevos después de un evento que sostuvo con los militantes, misma situación que enfrentó en Durango, el líder nacional del guinda afirmó que aunque hay pluralidad entre los morenistas, lo que pretenden los de la derecha es hacerlos ver como un partido conflictivo.

De nuevo lanzando huevos, ahora en Aguascalientes, militantes de MORENA despiden a Mario Delgado y a Nora Rubalcaba precandidata a la gubernatura, mostrando su descontento porque no se ha nombrado, formalmente , una dirigencia estatal del partido. 🥚 pic.twitter.com/PBeADioodH — Azucena Uresti (@azucenau) February 3, 2022

“Luego los mandan, (son) enviados para presentarnos como un partido dividido, como un partido conflictivo, entonces, es usual que la derecha trate siempre de confundir a la opinión en este sentido y quienes realmente estamos con este movimiento, pues tenemos conciencia de que, puede haber disputas internas, pero en el momento que ya estamos en la lucha por la transformación, ahí no puede haber diferencias, ahí tenemos que estar unidos, porque cualquier división es darle una oportunidad a la derecha”, manifestó.

Por otra parte, el morenista fue cuestionado sobre los aspirantes presidenciales como Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, y reiteró que en Morena postularán al candidato presidencial que elija el pueblo: “El que diga la gente, no nos hacemos bolas”.

Subrayó que serán las encuestas las que definan al candidato presidencial del guinda. “La encuesta no falla, si la haces bien, de manera seria, con la metodología que debe ser, de manera profesional, sin sesgo, sin cuchareo, pues te da la opinión de la gente”.

En otro tema, el dirigente nacional de Morena también hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) para que los consejeros hagan el mayor esfuerzo por instalar las casillas que marca la ley y no irse por la salida fácil de reducirlas.

Además, Delgado Carrillo lamentó que los partidos políticos no puedan promover este ejercicio, de acuerdo con lo que estableció la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“En lo que no estamos de acuerdo, vamos a decirlo, es que se limite la posibilidad de que los partidos políticos promuevan la consulta. Realmente no tiene sentido porque un partido político tiene el derecho a decir por qué sí o no quiere que continúe el Gobierno en turno”, declaró.

El dato: El pasado 30 de enero, Mario Delgado fue abucheado y calificado de “traidor” por un grupo de simpatizantes del exprecandidato a la gubernatura de Durango, José Ramón Enríquez Herrera.

RFH