Alcaldesa de Naucalpan da positivo a COVID-19

La presidenta municipal de Naucalpan de Juárez, Angélica Moya Marín, dio a conocer que resultó positiva a COVID-19.

Mediante un comunicado aseguró que presentó síntomas leves de la enfermedad, a pesar de contar con el esquema completo de vacunación.

Aseguró que se mantendrá aislada en casa, pero continuará trabajando e hizo un llamado a la población para que extreme las medidas sanitarias ante la nueva ola de contagios.

Además, exhortó a los naucalpenses a continuar usando el cubrebocas, respetar la sana distancia e intensificar el lavado de manos, pero, sobre todo, evitar aglomeraciones.

No podemos bajar la guardia, ya que, aunque se cuente con las dos dosis de vacuna, no es garantía de no contagio, lo que sí es posible es que el virus ataque con menos fuerza