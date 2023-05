'Vamos a facilitar, no a complicar', dijo

Alejandra Del Moral: Corrupción no frenará la actividad empresarial en el Edomex El compromiso de Alejandra del Moral con los empresarios es que 'no les complicará la vida'; aseguró que de ganar la elección del 4 de junio, la corrupción no obstruirá esta actividad