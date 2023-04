Alejandra Del Moral recibe respaldo de la 'Marea Rosa' por el Edomex

La candidata de la alianza Va por el Estado de México a la gubernatura, Alejandra Del Moral, recibió el apoyo de la “Marea Rosa” de las organizaciones de la sociedad civil que salieron a marchar en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

En un evento en el que estuvieron presentes el empresario Claudio X González; el exgobernador Silvano Aureoles; la diputada federal del PAN, Margarita Zavala; el diputado local del blanquiazul, Enrique Vargas, y el líder estatal panista, Anuar Azar Figueroa, así como los priistas Enrique Jacob y Ricardo Aguilar, entre otros, la priista aseguró: “Seré la gobernadora de millones de ciudadanos Unidos en este colectivo por el bien de las familias mexiquenses”.

Ante miembros de las organizaciones Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, México Une y Unidos por México, Del Moral puntualizó que no hay poder más grande que la participación ciudadana.

“La fortaleza del INE, la permanencia del Tribunal Electoral es gracias a los movimientos ciudadanos y a esta marea rosa”, resaltó la candidata aliancista al gobierno del Estado de México.

En ese contexto, asumió su compromiso con la “marea rosa” y aseguró: “Es un honor, es un orgullo y también una gran responsabilidad trabajar de la mano con los partidos políticos, pero también para las personas que no militan en ningún partido”.

En la entrega de las propuestas de la sociedad civil organizada que lleva por nombre “Que nadie se quede atrás”, la abanderada dijo que su agenda será una prioridad durante su gobierno, porque “antes que política soy una ciudadana y defenderé la tierra mexiquense”.

“No les voy a fallar, porque yo no se fallar, o me entrego o mejor no me subo, ya me subí y voy a ser gobernadora del Estado de México”, expresó.

— Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) April 23, 2023

