'¡Ganamos!, pero no basta', asegura Alejandra Del Moral tras debate por el Edomex.

Tras afirmar que ganó en el debate de anoche, la candidata del PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza a la gubernatura del Estado de México, Alejandra Del Moral, dijo a sus simpatizantes que esto no será suficiente, por lo que los llamó a “tomar su lugar en la batalla”.

Desde un mitin realizado en el municipio de Naucalpan, la candidata a la gubernatura del Estado de México dijo que triunfó ante su oponente de la alianza Juntos Haremos Historia, Delfina Gómez, por haber demostrado que conoce el territorio mexiquense, en referencia a la confusión de la morenista por afirmar que San Felipe del Progreso está en el sur de la entidad.

“Fuimos los únicos que demostramos que conocemos el territorio mexiquense, que conocemos los 125 municipios… las familias no quieren más gobiernos que dividan, no quieren más gobiernos que nos pinten como buenos y malos”, exclamó ante los naucalpenses.

Acompañada por el panista Santiago Creel Miranda, la priista dijo a los asistentes que en la elección del 4 de junio se pone en juego no sólo el futuro del estado, sino del país. Por ello, les pidió aumentar los esfuerzos.

“Ganamos el debate, pero eso no basta… No sólo es una candidatura en la gubernatura. El futuro de México pasa por el Estado de México y por eso es tan importante que no perdamos el foco”, expresó.

Al recordar que apenas se encuentran en la tercera semana de campaña, Alejandra Del Moral llamó a sus seguidores a que no dejen de trabajar y que tampoco caigan en las “extorsiones” con las que los amenazan para no votar por ella bajo el supuesto de que se les retirarán los programas sociales.

“Valientes, tomen su lugar en la batalla, salgan a hacer lo que saben hacer: toquen puertas, conquisten corazones, hagan activismo, defiendan las urnas”, exclamó.

JVR