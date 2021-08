Alejandro Murat se pronuncia a favor de una reforma electoral en México

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, se pronunció a favor de una reforma electoral que permita modernizar la democracia mexicana a través de una legislación clara y acorde con los tiempos que vive el país.

El mandatario estatal declaró lo anterior al criticar la sanción que le impuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por haber dado a conocer un video informativo en una reunión privada.

Aunque Murat Hinojosa dijo que respeta la ley, consideró que en México es necesaria una reforma electoral.

En entrevista a medios, dijo compartir la opinión del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que han surgido cambios, especialmente en el ramo tecnológico, “que hoy lastiman los procesos democráticos”.

Esta sanción me parece que no está a la altura de los nuevos tiempos, de las plataformas digitales y sin duda es necesario legislar sobre estos temas y otros temas más Alejandro Murat Hinojosa gobernador de Oaxaca

Por ello, planteó la posibilidad de ir a la ciudad de México a proponer algunos puntos para una nueva reforma electoral que pueda incorporar estos criterios a la nueva realidad que vive el mundo y el país.

El gobernador de Oaxaca criticó la sanción en su contra, impuesta por el TEPJF, tras difundir un video informativo en una reunión privada Foto: Especial

En cuanto a la polémica en la que han estado envueltos los consejeros y magistrados electorales respecto a su posible destitución, Murat Hinojosa señaló que eso corresponde al Poder Legislativo.

Lo que sí me parece que es fundamental y necesario hoy en México es una reforma electoral que incorpore los grandes cambios que hemos tenido en los últimos años, especialmente en el área tecnológica, pero también en la necesidad de nuevas fuentes de financiamiento y evaluar otros espacios de reflexión para seguir teniendo el mejor sistema electoral del mundo… fortalecer lo que se tiene bien, pero también reformar Alejandro Murat Hinojosa gobernador de Oaxaca

Y es que recordó, la ley es dinámica, no estática, por lo que no se puede estar sumido en debates de dimes y diretes por no estar de acuerdo con ciertas opiniones.

Finalmente, Murat llamó a entrar a la reflexión de fondo: “México exige hoy una reflexión de fondo en los temas fundamentales y me parece que en materia electoral, sin duda, es uno de estos casos.

