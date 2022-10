Américo Villarreal asume gubernatura de Tamaulipas

Américo Villarreal Anaya rindió protesta este sábado como nuevo gobernador de Tamaulipas, a poco más de cuatro meses de haber obtenido el triunfo en los comicios estatales del pasado 5 de junio.

Tras obtener más de 730 mil votos en las urnas, el abanderado por la coalición "Juntos Haremos Historia", conformada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), sustituye en el cargo al panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca para el periodo 2022-2028.

Pese a que fue notoria la ausencia del gobernador saliente en el Congreso de Tamaulipas, a la toma de protesta asistió el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, en

Asistieron, también, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el senador Ricardo Monreal e integrantes de Morena.

En punto de las las 10:00 horas y tras una breve ceremonia, Américo Villarreal rindió protesta como nuevo gobernador de Tamaulipas ante legisladoras y legisladores del Congreso estatal.

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia de la entidad y las leyes que de ella emanen, y desempeñarme leal y patrióticamente en el puesto de gobernador que el pueblo me ha conferido, buscando el progreso de la unión" Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas

Durante su intervención, el ahora gobernador destacó que gracias a la democracia "hoy llega a nuestro estado el gobierno de la transformación". Desde la tribuna del Congreso, también agradeció el apoyo del pueblo de Tamaulipas.

Ante aplausos y vítores de las y los asistentes, Américo Villarreal refrendó los pilares que definirán su administración, que caracterizan al partido guinda y a la 4T: No robar, no mentir y no traicionar.

Además, aseguró que su gobierno dará respuesta eficaz a las necesidades de la gente y trabajará a favor de la entidad a través de consensos con las diferentes fuerzas políticas.

"Iniciemos unidos la transformación que la sociedad tamaulipeca nos ha ordenado" Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas

Se espera que a las 11 horas Américo Villarreal ofrezca un mensaje, el primero gobernador, a la población de Tamaulipas en el Teatro del Pueblo, ubicado en el recinto ferial en Ciudad Victoria.

"Iniciamos esta historia de prosperidad unidos, con mucho entusiasmo y esperanza en un mejor Tamaulipas", escribió Villarreal Anaya.

... Y Segob respalda nueva administración en Tamaulipas

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que en Tamaulipas se respiran aires de libertad, pues los aspirantes a dictadores ya se fueron.

A su llegada a la rendición de protesta de Américo Villareal como gobernador de la entidad, dijo que el Gobierno Federal lo respalda y reitera su total y absoluto apoyo, por lo que pidió ya no tocar el pasado y ver hacia el futuro.

“Se respira aire de libertad, ya se fueron los aspirantes a dictadores. Venimos a reiterar el apoyo del Gobierno federal. Ya no hay que hablar del pasado, hay que ver para adelante” Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación

Respecto a la investigación que se le sigue al ahora exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca dijo que corresponde a las autoridades judiciales seguir el caso, pero al cuestionarle sobre su paradero y posible salida a Estados Unidos, mencionó que la Secretaría de Gobernación (Segob) ya no se dedica a eso.

En torno al hackeo a las Fuerzas Armadas comentó que “este es un gobierno que se aprecia de ser transparente y lo de la filtración no afecta la marcha del Poder Ejecutivo Federal”, detalló.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López (der.) junto al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal (izq.). Foto: Especial

