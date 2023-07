"Están muy apenados": Esto dice la familia de los agresores de la maestra de Kínder en Cuautitlán Izcalli |VIDEO

Los sujetos que agredieron a una maestra de un Kínder, ubicado en Cuautitlán Izcalli, "están muy apenados", aseguraron sus familiares.

Jesús Adid y Laura “N” quienes golpearon y amenazaron de muerte a la maestra del kínder Frida Khalo en Cuautitlán, Izcalli , fueron detenidos; su ataqué quedó grabado por cámaras de videovigilancia.

En entrevista para medios, les preguntaron a familiares de los agresores que si estaban arrepentidos, a lo que respondieron: "Sí, están muy apenados, dicen en los videos que mi nieto se ríe, mi nieto si se llegará a reír es porque no está acostumbrado, ni en la familia de ella, ni en nuestra familia, a la violencia. Entonces, ahorita primordialmente lo que nos gustaría saber por qué se nos ha negado al menor".

Agreden a maestra en Kínder de Cuautitlán, Izcalli

Después de que se viralizó el video de cómo la maestra Brenda, fue golpeada y amenazada por un padre y una madre de familia, dio su testimonio .

A través de un video, el cual fue compartido en redes sociales por el periodista Jorge Becerril, la maestra narró que los padres del menor ingresaron al Jardín de Niños Frida Kahlo, ubicado en el municipio de Cuautitlán Izcalli, con el fin de hablar con la directora, sin embargo, ella no podría atenderlos, por lo que le dijeron a Brenda que si ella podía hablar con ellos.

Luego, cuando la maestra abrió la puerta, los padres de los niños comenzaron a agredirla y golpearla: "El niño se iba riendo de cómo me golpeaba su mamá", indicó.

De igual forma señaló: "Después el señor sale y me dijo que ya me ubicaba, que sabía donde vivía, que sabía quien era mi familia y que me iba a matar. Este me hincaron y me hicieron pedirle perdón a su hijo".

Jesús Adid y Laura “N” quienes golpearon y amenazaron de muerte a la miss Brenda dentro del kínder Frida Khalo en Cuautitlán Izcalli, fueron detenidos cuando se encontraban en el edificio rosa de la fiscalía general de justicia del #EdoMéx#ÚltimaHora pic.twitter.com/CgdUCS22Ia — El Expreso Noticias (@ExpresoNoticia) July 18, 2023

Síguenos también en Google News

FBPT