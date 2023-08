Asumen mujeres seguridad en comunidades indígenas de Michoacán.

Ella es Mariana Gabriel Ramos, se dedica desde hace años a ser Kuaricha del pueblo donde nació y creció, Santa Fe de la Laguna, una comunidad situada en el municipio de Quiroga, en Michoacán.

Kuaricha, es el nombre que recibe en purépecha los guardias comunitarios, que traducido al español significa “aquel que cuida, resguarda, protege o cubre”. Son cuerpos de seguridad avalados por la propia gente de las comunidades indígenas y estos cumplen con las normas de certificación y los procesos capacitación establecidos para las instituciones de seguridad, por eso cuentan con armas y patrullas.

Mariana luchó a lado de su gente por muchos años para tener el derecho y honor de dedicarse a proteger a su pueblo, de personas nocivas que trastocan la seguridad, así como de la injerencia de los grupos delincuenciales. La defensa es también contra la extinción de sus tradiciones como la lengua, vestimenta, valores y principios milenarios.

“Yo sabía que mi pueblo necesitaba un cambio, veíamos mucho descontrol y le dije a mi mamá, me voy a sumar con los Kuarichas y me dijo, -pero hija ¿cómo si tu eres mujer?, no te van a hacer caso-, pero dije, es que yo tengo que hacer algo, nuestra gente lo necesita, y así empezamos la lucha y hoy nuestra coordinadora de autogobierno también es mujer”, dijo.

Mariana Gabriel Ramos se dedica desde hace años a ser Kuaricha del pueblo Santa Fe de la Laguna. Gráfico: La Razón de México

Luego de una larga lucha, estos cuerpos de seguridad fueron reconocidos por el Congreso michoacano, mediante una reforma aprobada en julio del 2022, y fue entonces, cuando al pueblo de Mariana, llegó el tan anhelado “presupuesto directo”, que es la partida especial que su coordinadora de junta comunal podrá ejercer, ahora que ha sido reconocido de forma legal su autogobierno.

“La gente nos reconoce más, nos respetan más, hacemos valer nuestras costumbres, aquí todos hablamos en purépecha, los muchachos ya no andan en malos pasos porque los hemos cuidado, nadie anda en la calle de noche y si me ven les pido se retiren y me tienen respeto, ya nos conocemos, mi voz se hace valer”, destacó.

Y no todo queda aquí, Mariana y sus compañeros ya se preparan para el futuro y los siguientes pasos, “vamos a seguir aprendiendo, ya nos dijeron que nos van a venir a capacitar los guardias civiles para poder portar armas con todas las de la ley”, añadió.

Santa Fe de la Laguna, forma parte de las 33 comunidades que hoy se rigen bajo el sistema de autogobierno, modalidad que fue impulsada por Alfredo Ramírez Bedolla, con el antecedente de la reforma a Ley Orgánica Municipal que dota de sustento legal, la transferencia del presupuesto directo de los municipios a esos gobiernos comunales. Desde su llegada como gobernador de Michoacán ha señalado en distintas ocasiones, que esperan alcanzar más comunidades para impulsarlas con el propósito que funcionen de forma independiente, bajos sus usos y costumbres; pero, bajo la legalidad.

