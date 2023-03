Ataques con ácido contra mujeres serán castigados con 15 años de cárcel en Jalisco

En Puebla, hace un par de semanas, se aprobaba la Ley Ácida, la cual considera que los ataques químicos en contra de mujeres, fueran considerados como tentativa de feminicidio en Puebla, Ahora, Jalisco se suma a esta serie de leyes con el fin de reducir a cero este tipo de agresiones.

¿Cómo lo hace? Aprobando una reforma para castigar con hasta 15 años de cárcel los ataques con ácido contra mujeres. La condena mínima por esta agresión será de dos años.

Puebla es la primera en reconocer los ataques con ácido como tentativa de feminicidio. Cuartoscuro

Castigo podría alcanzar hasta 20 años

Dolores López Jara, de Movimiento Ciudadano, propuso en mayo del año pasado que se modificara la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal del Estado para integrar un castigo ejemplar a aquellos que ataquen con ácido a las mujeres. La propuesta se aprobó este martes por el Congreso de Jalisco.

Con votación unánime, aprobaron que se castigue con entre 2 y 15 años de cárcel a quienes ataquen a una mujer con ácido o alguna sustancia corrosiva, tóxica o inflamable. Estas agresiones, que de acuerdo a López Jara, pueden considerarse incluso como violencia terrorista, podrían aumentar en cuanto al castigo, hasta un tercio. Por ejemplo, si el agresor tuviera una relación sentimental con la víctima, la pena sería de 20 años.

Para que esto suceda, el ataque deberá ocurrir por razones de género entre el agresor y la víctima o deberá existir una relación de parentesco consanguíneo afinidad civil, concubinato, noviazgo o cualquier otra relación de convivencia laboral o docente.

Protocolo de atención a víctimas

La diputada indicó que la propuesta tiene como objetivo "que los ataques con sustancias corrosivas puedan ser un delito independiente, que se castiguen por separado, no como lesiones simples o agravadas. Quien hace este tipo de agresiones es bajo una conducta sumamente premeditada; va y compra algo para dañar, no sólo es agresión física, sino que busca ejercer un daño permanente".

En este sentido, no sólo desea que su iniciativa -ya aprobada- se quede en ese castigo, sino que también haya un protocolo para que las víctimas reciban atención, pues actualmente en Jalisco no lo hay. "Estamos proponiendo un protocolo de atención, porque no lo hay. También se exige un registro de quienes adquieren este tipo de productos. Son todos aquellos que puedan causar daño. Había incluso la disyuntiva que fuera un ácido y que pudiera ser una salsa picante. No. Estamos hablando de sustancias corrosivas, tóxicas e inflamables y las agravantes son cuánto más sea", indicó en declaraciones recogidas por medios como Infobae.

¿Cómo queda el Código Penal de Jalisco?

Con la adición en el Código Penal de Jalisco, queda de la siguiente manera:

"Artículo 21 Bis. Se impondrá de dos a quince años de prisión al que, por sí o por interpósita persona, ataque a otra utilizando para ello ácidos, sustancias químicas corrosivas o cáusticas, que genere lesiones internas, externas o ambas, sin perjuicio de las sanciones que se apliquen por la comisión de otros delitos.

"Cuando el ataque se cometa por razones de género y entre el activo y la víctima exista o haya existido una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, civil, concubinato, noviazgo o cualquier tipo de relación sea de convivencia, laboral, docente, la pena se aumentará hasta un tercio, es decir, hasta 20 años".

Con esta noticia se pone de nueva cuenta a los ataques con ácido en la mira de las autoridades, pues en Puebla recientemente se tipificó como tentativa de feminicidio a este tipo de agresiones.