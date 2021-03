Ausencia de la Federación en torno a medio ambiente: Enrique Alfaro

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que el gobierno federal ha sido ausente en torno al estiaje, incendios forestales, conservación de los bosques y tala clandestina que prevalece en el estado, ya que si bien cuentan con apoyo de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), no es suficiente para la conservación del ambiente local.

Durante la firma de convenio con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y presentación de la Estrategia Estatal de Biodiversidad, destacó que uno de los mayores problemas en la entidad es la tala clandestina, ya que en ella están ligados grupos del crimen organizado.

“Vemos una ausencia marcada de la autoridad federal, no porque la Conafor no ayude, pues tenemos una buena comunicación y trabajamos en conjunto, pero es absolutamente insuficiente el esfuerzo institucional para conservar los bosques de este país. La tala clandestina está ligada a intereses de delincuencia organizada, y por ello estamos ante un problema que no puede enfrentar solo el gobierno local”, explico en conferencia.

Alfaro Ramírez refirió que de no hacerse algo para controlar los incendios en el país, y otros fenómenos, se prevé un panorama difícil para Jalisco. “Es una prioridad para la agenda de Jalisco y tenemos que seguir el camino de la protección ambiental ya que es sumamente importante”.