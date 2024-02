Autoridades electorales en Jalisco contra Morena, denuncia Mario Delgado

El presidente dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, denunció que las autoridades electorales de Jalisco están al servicio del gobernador Enrique Alfaro, pues han tomado medidas fuera de toda lógica jurídica para desestabilizar a la coalición Sigamos Haciendo Historia.

“Hoy venimos a denunciar cómo las autoridades electorales de Jalisco están al servicio del gobernador; están tomando medidas fuera de toda lógica jurídica, que caen en la aberración, en los excesos, y que sólo refleja la desesperación del partido gobernante en este estado”, subrayó.

En conferencia explicó que a tres días de que inicien los registros de candidaturas en Jalisco, la autoridad cambió las reglas para definir candidatos con base en la paridad de género; esto con la intención de reventar los acuerdos de la coalición.

Piden que donde habían seleccionado mujer, pongan hombre y viceversa. “Esto para que no tengamos la oportunidad de presentar a tiempo todas las candidaturas”, explicó.

Pidió que las reglas apliquen para todas las fuerzas políticas, ya que la determinación que tomaron afectaría únicamente a la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco.



No se vale que haya reglas particulares. Si se va a aplicar esta regla nosotros lo aceptamos, pero que se aplique a los demás, a todos los participantes en las elecciones de Jalisco. No puede haber trajes a la medida. No puede haber reglas particulares porque entonces hay intencionalidad política detrás