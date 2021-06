Baja California hace llamado a jóvenes para vacunarse contra COVID-19

La Secretaría de Salud de Baja California hizo un llamado a la población mayor de 18 años para vacunarse contra COVID-19 y así contribuir a disminuir el número de muertes a causa de virus y contribuir a la reapertura de la frontera.

Alonso Óscar Pérez Rico, secretario de Salud del Estado, reiteró que la campa de vacunación con las dosis de Johnson & Johnson sólo comprende 10 días, por lo que pidió a las personas de 18 años en adelante no "esperar hasta el último día". informaron medios locales.

También informó que el pasado domingo 20 de junio se vacunaron 67 mil 401 personas en la entidad y la meta para este lunes es superar las 127 mil dosis.

Pérez Rico agregó que el próximo 23 de junio se hará un corte y, en caso de que las personas ya no deseen vacunarse, las dosis de Johnson & Johnson pasarán a otra entidad.

El funcionario precisó que actualmente se encuentran a la espera de que se reúna el comité de expertos de Estados Unidos, México y Canadá para determinar la reapertura de la frontera.

La Casa Blanca emitió un comunicado, que (señala) no se considerará el tipo de vacuna como factor para determinar si se abre o no (la frontera), lo que están viendo es la inmunidad de rebaño. Si ya se vacunaron con Cansino, es igual de válido que otras (vacunas contra COVID-19) para el cruce, pero eso no tiene que ser motivo para vacunarse, el motivo es salvar su vida y la de los demás