Ernesto Gándara se compromete a dignificar la salud en Sonoyta, Sonora

El candidato de la alianza Va por Sonora, Ernesto Gándara, conocido como "El Borrego", se comprometió a dignificar la salud de los habitantes de Sonoyta, que demanda la creación de un centro hospitalario que integre médicos especialistas que brinden atención en cuadros básicos de padecimientos.

Lina Vega Morales, representante de la asociación civil Abejitas del Desierto, explicó que se trata de demandas añejas que ningún gobierno ha escuchado, las solicitudes se han hecho tanto a nivel local como federal, sin recibir eco necesario.

Actualmente Sonoyta cuenta con solo con un centro de salud sin equipamiento, personal o insumos suficientes; cuando deben atenderse especialidades o partos, incluso Rayos X o laboratorios, es necesario trasladarse a San Luis Río Colorado o Puerto Peñasco, implicándoles costos de hasta 5 mil pesos, tan solo en traslados.

El “Borrego” Gándara dijo que el tema de salud debe atenderse de forma integral. Foto: Especial.

“El pretexto es que somos una población de 19 mil habitantes, que no hay médicos especialistas que quieran venirse a nuestra comunidad, el último pretexto es que no hay presupuesto ni estatal, ni federal para darnos un hospital, pedimos un Centro de Estabilización que cuente con un pediatra, servicio de rayos X, laboratorio y otro especialista para adultos mayores”, manifestó la luchadora social.

Al respecto, el “Borrego” Gándara, dijo que el tema de salud debe atenderse de forma integral, porque se traduce en mejorar la calidad de vida de los habitantes de ciertas zonas, por eso él tiene una propuesta para rehabilitar los Centros de Salud de diferentes municipios de la entidad y gestionar recursos para construir nuevos espacios en donde no existen, como es el caso de Sonoyta.

“Puedo ser otro candidato que te escuche que te prometa y que no te cumpla, no lo quiero hacer, nunca lo he hecho como servidor público de un compromiso que no regrese cuando menos a dar la cara y lo que tú pides y lo que pide la gente y lo que siente es un derecho humano fundamental, empezando por la gestación y no se diga el nacimiento de nuevas personas, por eso me comprometo a gestionar los recursos necesarios para atenderles esta problemática”, puntualizó.

El rezago que presenta Sonoyta es producto de la falta de atención de las administraciones públicas, coincidieron sus habitantes, al explicar que no han aprovechado el lugar geográfico privilegiado en que se encuentra, así como las actividades productivas que pueden explotarse como la agricultura y el turismo, valiéndose principalmente del cruce de estadounidenses hacia Puerto Peñasco.

Luis Carlos Sánchez, maestro de la comunidad, pidió Gándara Camou aprovechar la grandeza del municipio para hacer de Sonora una entidad de primer nivel.

“Queremos una economía pujante, donde nuestra gente del campo siga creciendo, nuestros agricultores, ganaderos, nuestros niños y jóvenes, somos frontera con una de las mayores economías del mundo y queremos ser parte de esa economía, ocupamos empoderar a nuestra gente”, demandó el profesor.

Ernesto Gándara dijo que Sonoyta será considerada en la 'Sonora Ganadora' como una puerta de entrada y de salida a la economía de Estados Unidos, que de acuerdo a datos de especialistas tendrá un crecimiento de hasta 7 puntos porcentuales después del desplome que les ocasionó la pandemia por COVID-19.

“Tenemos que aprovechar nuestra situación geográfica, tenemos que trabajar en la reactivación económica y para eso debemos de valernos de estas herramientas” destacó el candidato de la alianza “Va por Sonora”.