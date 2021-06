Cabeza de Vaca pide colaboración federal

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, hizo un llamado al Gobierno federal para “asumir su responsabilidad” ante los delitos del crimen organizado que aquejan al estado.

Advirtió que los delincuentes se disputan “un botín de delitos federales”, entre los que destacó trasiego de droga, tráfico de armas, dinero, huachicol y migrantes en la frontera norte; todos, resaltó, de orden federal.

Al reiterar sus condolencias a las familias de las víctimas de los hechos violentos que dejaron 19 personas sin vida —entre ellas 15 civiles— el pasado 19 de junio, García Cabeza de Vaca urgió a la administración encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a no politizar el tema y aseveró que en lo que resta de su administración, “con colaboración o no del Gobierno federal, no habrá espacios para la delincuencia, no habrá tregua contra los violentos”.

“Un número importante de casos como el sucedido esta ocasión en Reynosa comprueba que requerimos de mayor colaboración por parte del Gobierno federal para perseguir delincuentes del orden federal”, aseveró.

García Cabeza de Vaca convocó al Gobierno federal “a que juntos mandemos una señal clara de no impunidad”; que los criminales sepan que estas conductas no recibirán titubeos y que serán perseguidos hasta las últimas consecuencias (...) “Sería más fácil” contener a los grupos y bajar los índices delictivos si los tres órdenes de Gobierno trabajaran en conjunto.

En rueda de prensa este lunes, el mandatario confirmó la detención de 13 personas relacionadas con los ataques que dejaron sin vida a 15 civiles el pasado 19 de junio y aseveró que hasta el momento la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía del estado han realizado 39 acciones como parte de las investigaciones del caso.

Asimismo, el mandatario aseguró que después del ataque no llegaron nuevos elementos de la Guardia Nacional a la zona; por el contrario, destacó que todos los operativos que se desplegaron ahí fueron a cuenta del Gobierno estatal.

“Es importante señalar que fue el Gobierno del estado el que llevó a cabo estos operativos. Se ha mencionado que ha llegado refuerzo por parte de la Guardia Nacional. No es el caso, no han llegado elementos adicionales a los que ya se tenían aquí”, puntualizó, pese a que entabló comunicación con las titulares de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Más tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que obtuvo la vinculación a proceso de Jonathan “N”, uno de los implicados en los hechos de hace dos semanas en Reynosa.

La dependencia informó que un juez le decretó prisión preventiva oficiosa, por lo que estará preso en el Cefereso número 18, ubicado en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila; además, se fijaron dos meses para la investigación complementaria de los hechos. Ésta sería la primera vinculación a proceso por este hecho.

NO CESA LA VIOLENCIA

Elementos de seguridad estatales y federales desplegaron un operativo en el oriente de Reynosa, luego de que se reportara un enfrentamiento con miembros del crimen organizado.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando hombres armados se enfrentaron contra elementos de la Guardia Nacional (GN) en el ejido Corrales, ubicado cerca de la carretera a Río Bravo.

Medios locales reportaron que una persona resultó lesionada, aunque no de gravedad. Además, se reportó que las autoridades decomisaron dos armas de fuego, de acuerdo con versiones extraoficiales. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, ni la GN ni autoridades locales confirmaron los hechos ni se ha informado si el herido pertenece a la corporación de seguridad o es un agresor.