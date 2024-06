Cae 'El Leovas', por homicidio de una menor en Acapulco, Guerrero.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero, a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación del delito de Homicidio, cumplimentó una orden de aprehensión emitida en contra de David “N”, alias “El Leovas”, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, cometido en perjuicio de una víctima menor de edad el pasado 1 de enero de 2024 en Acapulco.

Tras la captura del imputado y al ser plenamente identificado, fue notificado del mandamiento judicial en su contra; asimismo, se le leyeron sus derechos constitucionales para ser puesto a disposición de la jueza que lo requiere.

Trabajos de campo y gabinete desarrollados por agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), refiriron que, David “N” probablemente privó de la vida a la víctima, quien se encontraba a bordo de una unidad de transporte público tipo urvan, en la colonia Las Cruces.

De acuerdo con las investigaciones, 3 sujetos en una motocicleta sacaron sus armas de fuego y realizaron disparos en contra del vehículo, donde resultó herida la menor quien se encontraba en el interior del vehículo.

Guerrero vivió días sin transporte público por amenazas

En enero del 2024, los choferes no brindaron el servicio de transporte en Guerrero, ante las presuntas amenazas contra transportistas, y luego de los ataques a tres vehículos en diferentes puntos de la ciudad.

La base de dicha determinación fue la circulación de audios que eran de dudosa procedencia y en realidad no contenían mensajes violentos o amenazas, sino que eran audios de personas advirtiendo que había amenazas, sin pruebas de ello.

“Con la novedad de que me informaron que los taxis amarillos debemos de parar ocho días a partir de hoy, que no quieren ver ningún taxi amarillo trabajando”.

“Fue lo que a mí me dijeron compañeros, ahora sí que es lo único que sé. Ocho días sin trabajar y el que trabaje, que se atenga a las consecuencias. Fue lo único que me dijeron, no me dijeron ni por qué, ni el motivo, nada de nada”.

Lo anterior, provocó que el número de taxis y urvans fuera insuficiente ante el número de personas que buscaban volver a sus casas.

