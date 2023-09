Durante la reinauguración del Deportivo Joaquín Capilla, el alcalde de Benito Juárez Santiago Taboada señaló que su apuesta ha sido mejorar la calidad de vida de los benitojuarenses y es algo que debe crecer en toda la Ciudad de México.

“Hemos hecho esfuerzos para que el deporte en Benito Juárez no solamente sea el mejor en la Ciudad, porque las medallas son importantes pero el que ustedes que puedan disfrutar un deportivo de altísima calidad, más allá de una medalla, es una responsabilidad pública. Estoy muy orgulloso que los deportivos de Benito Juárez, el gimnasio que está en la alcaldía, las canchas de fútbol, la Alberca Olímpica, la cancha de tocho no le piden nada a ningún deportivo particular y eso es el sello de la casa, eso es lo que estamos construyendo en Benito Juárez y queremos por supuesto que eso siga creciendo en la Ciudad”.

El alcalde dijo que no solo los vecinos que habitan en Benito Juárez disfrutan de sus parques, deportivos e instalaciones por lo que, lo que se tiene que seguir haciendo es que en toda la Ciudad de México se tengan servicios, espacios, deportivos y escuelas públicas de calidad.

La calidad de vida de la alcaldía Benito Juárez debe ampliarse en toda la Ciudad: alcalde Santiago Taboada Foto: Especial

“Estamos por la ruta correcta porque al final, los gobernantes nos vamos, se queda y se mantiene, la calidad de vida de la gente y el cómo queremos que nuestros niños, jóvenes y adultos, vivan en la Ciudad de México. En eso he venido trabajando y en la seguridad, practicante Benito Juárez es la alcaldía más segura de esta Ciudad”.

En el evento también participó el diputado federal por Benito Juárez, Luis Mendoza a quien el alcalde agradeció por su apoyo y acompañamiento desde la Cámara de Diputados.

En su oportunidad, el legislador afirmó que la remodelación del Deportivo es “un gran ejemplo de los buenos gobiernos en Benito Juárez”. “No han querido darle más dinero a Santiago para que haga mejores cosas pero con lo poco que tenga de dinero, lo ha hecho muy bien y miren el reflejo y lo que es hoy este gran deportivo, y cómo bien decía, el orgullo se da cuando los vecinos bien saben, prefieren venir a las instalaciones de la alcaldía antes de ir a un lugar privado o ir a su propia alcaldía y eso es un orgullo que nos da y por eso lo mejor de Benito Juárez es su gente, la gente, ustedes, la comunidad que hacemos y eso, hay que valorarlo mucho”.

El Deportivo Joaquín Capilla tiene 2,753 usuarios activos de todas las edades Foto: Especial

Finalmente, el alcalde Santiago Taboada aseguró que “lo más importante es seguir manteniendo a Benito Juárez, no solamente en los primeros lugares en materia de deporte, si no que en los espacios de Benito Juárez sean los de más alta calidad de toda la Ciudad de México” e hizo un llamado a los usuarios del Deportivo Joaquín Capilla a cuidar los espacios públicos y deportivos para que sigan siendo un lugar digno.

El Deportivo Joaquín Capilla tiene 2,753 usuarios activos de todas las edades. Y durante la gestión del alcalde Santiago Taboada se han invertido 112 millones de pesos en espacios deportivos.