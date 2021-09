Caravana migrante se encuentra en Soconusco; algunos se adelantan a Huixtla

Hasta el momento el grupo mayor de 500 migrantes de Centroamérica y El Caribe se encuentra en la localidad de Soconusco en Chiapas, a tan solo unos minutos del municipio de Huixtla, donde se detuvieron a descansar, detalló Luis Villagrán, activista pro derechos humanos.

Sin embargo grupos menores se adelantaron y ya se encuentran en Huixtla.

En entrevista con La Razón dijo que se detuvieron porque comenzó a llover muy fuerte, además que están esperando que lleguen todas las personas que están rezagadas en el camino.

Ahí quedaron por el momento, ya hay 500 o más, lo que pasa es que mucha gente se ha ido uniendo de los que fueron separados en días anteriores Luis Villagran, activista

El experto explicó que la Guardia Nacional se unió en la cabeza del éxodo con dos patrullas en el municipio de Huehuetán para cuidar su paso, ya que llegaron decenas de medios de comunicación que van documentando la caravana.

“Lo peor es que no están deportando a nadie porque solo los regresan a Tapachula a esperar las fechas para sus trámites, porque también Guatemala no está aceptando que los dejen en su frontera, por eso ya no es tan fácil que los lleven para allá”, dijo.

Luis Villagrán piensa que la Guardia Nacional va a esperar a que estén todos juntos para hacer un operativo en la madrugada, como lo han hecho en otras ocasiones y cuando los medios no estén, para detenerlos y regresar a Tapachula. “Sus detenciones lo único que están ocasionando es separación de familias, ya que los capturan, los regresan y solo propician que no estén juntos, hay muchas familias separadas”, dijo.

