Carlos Joaquín anunció 5 medidas para contener contagios por COVID en Quintana Roo

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, anunció este día cinco medidas para contener el crecimiento de los contagios por COVID-19 en los próximos días.

Durante un mensaje, Carlos Joaquín reiteró que si mantenemos las tendencias de contagios que hemos visto en las últimas semanas, corremos el riesgo de regresar al Semáforo Estatal de Riesgo Epidemiológico en color rojo.

“Por tal motivo, actuar con contundencia es lo único que puede revertir la realidad. La vieja normalidad ya no existe. No es posible vivir cómo se vivía antes de este virus. La reactivación económica con el uso de las medidas que todos ya hemos escuchado no es opcional. Son medidas obligatorias. Esto se tiene que entender” explicó el titular del Ejecutivo.

Estas 5 medidas son:

Primero, la supervisión de horarios y de aforos será estricta y apegada al semáforo. De incumplirse… advirtió Carlos Joaquín: habrá cierres, suspensiones y clausuras.

Segundo, eventos como competencias, ferias, expos, congresos, exhibiciones tendrán que generarse en el contexto de burbuja sanitaria en el que se debe respetar aforo. Todo el que ingrese deberá mostrar prueba de antígeno negativa de antigüedad no mayor a 24 horas, y una vez que se ingrese a la burbuja, no podrá salir hasta concluido el evento.

Tercero, habrá cierres de calles y se restringirá la movilidad en las principales avenidas. Se sugiere que estén atentos a los mensajes oficiales para información en este tema.

Cuarto, el transporte privado y público será también monitoreado y ningún vehículo podrá superar el número de pasajeros permitido, en color naranja.

Quinto, las reuniones sociales masivas serán sancionadas. No podemos arriesgarnos a convivencias que incumplen las medidas de sana distancia, y poner en riesgo a toda la población, por el esparcimiento de unos cuantos.

El gobernador Carlos Joaquín expresó que, ante la inconciencia de algunos, “no me queda más que endurecer la postura, para salvaguardar la salud y vida del mayor número de personas”.

Afirmó que omitir o simular que se cumplen las medidas es una irresponsabilidad que afecta a todos. Se puede engañar a la autoridad, pero no se puede engañar al virus.

El titular del Ejecutivo invitó a recordar que regresar al semáforo rojo implica regresar al confinamiento. Y también sabemos que el confinamiento representa un deterioro en todos los aspectos de la vida cotidiana, principalmente, en lo económico.

