¿Quién es Ceci Flores, líder de las Madres Buscadoras?

Ceci Flores, líder de las Madres Buscadoras, estuvo desaparecida este 17 por varias horas y durante la conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ya fue localizada.

Hasta el momento se ha informado que fue encontrada sana y salva; por medio de redes sociales se compartió una fotografía, donde señalaron que había desaparecido en Ahome, Sinaloa.

¿Quién es Ceci Flores, madre buscadora?

Cecilia Patricia Flores Armenta, quien es conocida como Ceci Flores es fundadora y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora . Desde hace más de siete años lucha sin descanso por encontrar a sus hijos desaparecidos Alejandro y Marco Antonio.

La Madre Buscadora reportó en 2015 la desaparición de su hijo de 21 años, Alejandro Guadalupe, sin embargo, al no tener avances por parte de las autoridades, en 2019 decidió emprender por su parte la búsqueda.

En ese mismo año, sus otros dos hijos fueron secuestrados por hombres armados en Bahía del Kino, Hermosillo, Sonora.

Su lucha de Ceci Flores ha resonado porque enfrenta a las autoridades, además de haber encontrado cuerpos en fosas clandestinas y a personas con vida.

Se describe en su perfil de redes sociales como "Madre buscadora de tiempo completo y defensora de Derechos Humanos. Presidenta fundadora de Madres Buscadoras de Sonora y de México".

La activista ha señalado: “ No quiero morir sin encontrar a mis hijos, le han puesto precio a mi cabeza, ofrecen 50 mil pesos por matarme . Tengo un botón de pánico que no nos protege, necesito seguridad permanente”, aseguró la sonorense en noviembre pasado.

En esa ocasión, al acudir a la Fiscalía General de la República, la madre detalló que la información sobre el precio de su vida se la habían hecho llegar desde el penal de Hermosillo, Sonora, estado que tuvo que abandonar por el miedo a ser asesinada como otras activistas de búsqueda de desaparecidos.

Un mes después, Ceci Flores pidió a las autoridades locales y federales que le brindaran protección frente al temor de perder la vida.

La activista adquirió notoriedad el año pasado a raíz de que en una carta abierta y en mantas pidió a un grupo del crimen organizado su autorización para buscar personas, entre ellos a sus hijos, en un predio de Sonora.

En reiteradas ocasiones Ceci Flores ha denunciado que el gobierno de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo, les ha dado un nulo apoyo a las madres que buscan a sus hijos, por lo que han sido ellas las que con sus recursos realizan todo el esfuerzo.

La mañana de este lunes, mediante la cuenta de Facebook de su colectivo, Madres buscadoras de Sonora, se puede leer “… desde las 15 horas no se sabe nada de ella ya (no) contesto su celular y no se sabe nada policías estatales la acompañaban y tampoco se sabe nada .. ayúdenos a buscar a Ceci que ha buscado a muchos, ella no busca culpables ni justicia solo busca a sus hijos ...la queremos de regreso en casa y la queremos sana y salva”.

La activista se encontraba en Ahome, Sinaloa, haciendo una búsqueda el día de ayer, “a dónde entró en campo con policías estatales y no salió”, de acuerdo con el colectivo.

A través de la misma red social, el colectivo pide helicópteros y personas que ayuden en la búsqueda de la activista.

Se informa que Ceci Flores se encuentra desaparecida desde ayer.



Estaba realizando búsqueda en el estado de Sinaloa y fue vista la última vez mientras iba bordo de una patrulla de la policía estatal que se supone le brindaba protección.@lopezobrador_ @rochamoya_ @AlfonsoDurazo pic.twitter.com/3fS44Q7YbX — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) April 17, 2023

