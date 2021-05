Cercano a la política y un vecino normal; Así era el feminicida serial de Atizapán

Tras darse a conocer el arresto de Andrés "N" y de un cateo en su domicilio, ubicado en la colonia Lomas de San Miguel, Atizapán en que se encontraron restos óseos, los vecinos han compartido que el hombre de 72 años siempre se vio "normal".

Sin embargo, ahora se encuentra ingresado al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla por presunto feminicida y caníbal.

Hasta el momento algunos medios de comunicación han recogido los testimonios de vecinos que convivieron con el presunto feminicida explican que no se tenía sospecha alguna de lo que Andrés "N" realizaba.

TAMBIÉN PUEDES LEER Investigan si sujeto de 72 años detenido en el Edomex es feminicida serial y caníbal

Pues aunque saludaba a algunos habitantes cercanos a su domicilio, nunca hubo mucha cercanía, según dijo Margarito Maldonado: "Era una persona muy tranquila, pasaba y saludaba a la gente, no daba a demostrar lo que es, no fue una amistad, bueno pasaba y nos saludaba, pero no demostraba lo que era, somos vecinos y nunca, nunca sabíamos lo que era”.

Asimismo, otros vecinos coinciden en que era una persona muy seria al que apodaban "El Chino": "era una persona muy tranquila, sociable, normal como cualquier persona que podamos conocer, ni siquiera uno pudiera conocer las cosas que pasaban ahí”, explicó una vecina.

Andrés "N" no tenía ninguna relación amorosa, aseguran sus cercanos. Foto: Especial

Sin embargo, además de aparentar ser un vecino como cualquier otro, Andrés "N" era cercano a la política.

Incluso durante la administración de la panista Ana Balderas, el acusado llegó a ser parte del Consejo de Participación Ciudadana.

Sobre ello Maldonado agregó: "Fue del consejo siempre, sólo había veces que estaba en las oficinas, siempre estaba en las oficinas solo, en las oficinas de las canchas. Era del palacio, del consejo y en sí pasaba como si nada, era muy serio, muy tranquilo".

Pero su interés por la política no sólo fue con lo anterior, pues hasta antes de que se descubriera como un presunto feminicida serial apoyó al PRD para las próximas elecciones.

En cuanto su vida privada los vecinos también recordaron que no mantenía ninguna relación amorosa, pues su soledad también lo llevaba a no relacionarse demasiado con los vecinos.

"Yo nunca le conocí a mujer si que tuviera mujer, yo siempre lo conocí que pasaba al mercado siempre solo, era una persona muy humilde muy serio casi no platicaba con nosotros", comentaron.